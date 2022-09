El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, dijo que su eventual salida del cargo es una decisión que solo le compete al presidente Pedro Castillo, pues su carta de renuncia está redactada y firmada desde que asumió el puesto.

Durante su presentación en conferencia de prensa para hablar sobre el proceso de compra de urea, de cara a la campaña agrícola. El titular de la cartera cuestionó que la pregunta no esté orientada a los temas de su sector.

“Parece que la inquietud sigue siendo la búsqueda de la primera plana, he hablado de los fertilizantes y la pregunta es si he renunciado, esa es una decisión del presidente de la República, desde que tomé el juramento, la carta de renuncia ha estado en la mesa y ha sido firmada, eso esta ahí el 6 de junio, es una decisión del presidente que eso se ejecute o no, así ha ido mientras he estado en el cargo”, manifestó ante los medios.

En otro momento, Alencastre descartó que vaya a ocurrir un desabastecimiento de alimentos y afirmó que se ha proporcionado facilidades a los agricultores para que puedan continuar con sus labores.

Con relación a la negativa de la empresa italiana Unionsped para la compra de fertilizantes, el ministro dijo que el Estado peruano no pudo proveer que la compañía cancelara el contrato por la situación de incertidumbre.

Días atrás, el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, exigió hoy la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, tras el nuevo fracaso en el proceso de adquisición de urea para la campaña agrícola 2022-2023.

