Piden su cabeza por la ‘jarana’. Pese a que su propio sector dictó restricciones sanitarias para evitar todo tipo de aglomeración y reuniones sociales por las celebraciones de ‘Halloween’ y el ‘Día de la Canción Criolla’, el cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, se zurró en las normas, se olvidó que aún estamos en pandemia y realizó un fiestón en su vivienda, en Surco.

El hecho ocurrió la noche del domingo 31 de octubre, y según denuncias de los propios vecinos del ministro, la reunión empezó pasada las siete de la noche y que se escuchaba en la vivienda las canciones en alto volumen de Tony Rosado, salsa de Josimar y vals criollos de Eva Ayllón y el ‘Zambo’ Cavero.

Ayer por la mañana, Barranzuela salió muy nervioso y apresurado de su casa y brevemente negó todo el hecho. “No era una fiesta, fue reunión privada, de coordinación por conflictos sociales, soy respetuoso de las medidas vigentes contra la Covid-19, lo niego todo”, dijo a la prensa. Horas después, en su cuenta de Twitter, el titular del Mininter volvió a negar que se haya realizado una fiesta en su vivienda.

Este hecho generó la reacción de la premier Mirtha Vásquez, quien a través de un oficio, le pidió que aclare ante su despacho el incidente.

EXIGEN RENUNCIA

En el Congreso, la mayoría de bancadas exigieron la renuncia del cuestionado ministro. Además, pusieron como condición su salida para otorgar el voto de confianza al gabinete Vásquez que se verá este jueves.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, señaló que la premier debe exigir su renuncia y no “una aclaración”.

“Es una raya más al tigre, no sorprende que tenga una conducta inadecuada, dicta medidas y no la cumple, la Premier debe removerlo, de lo contrario, no tendrá el voto de confianza”, aseveró la legisladora de Alianza para el Progreso.

Por su parte, José Cueto (Renovación Popular) aseveró que si el Gobierno insiste en mantener a Barranzuela en su cargo, el gabinete no obtendrá la confianza.

“Mi bancada ha presentado una moción para exhortar al presidente Castillo para que cese al ministro. No puede seguir un día más”, acotó.

En tanto, Darwin Espinoza (Acción Popular) anunció que su bancada no otorgará el voto de investidura al gabinete si no retiran no solo a Barranzuela, sino también a Carlos Gallardo (Educación) y José Incio (Producción).

FIRMADOS

Susel Paredes (congresista): “Necesitamos que este ministro se largue ya mismo, ni un policía lo va a respetar”

José Williams (congresista): “Barranzuela está haciendo desobediencia y abuso de autoridad, cosa que hizo muchos años atrás, no cambia ni va a cambiar”

Jorge Montoya (congresista): “El ministro tiene un prontuario, no tiene un currículum, debe renunciar por dignidad”

Patricia Chirinos (congresista): “Ya sabemos porqué este señor tuvo más de 150 sanciones disciplinarias en la PNP. Si él sigue, no daremos el voto de confianza”

Alejandro Aguinaga (congresista): “Barranzuela denigra a la Policía y al Gabinete, no debe seguir”

Ruth Luque (congresista): “Es lamentable que las autoridades incumplan las reglas de emergencia sanitaria, mucho peor viniendo de quien está obligado a dar el ejemplo”