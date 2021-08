El ministro de Defensa, Walter Ayala, aseguró que son solo “rumores” las versiones que indican que el presidente de la República, Pedro Castillo, estaría evaluando cambios en el gabinete presidido por Guido Bellido a dos días de que tengan que solicitar el voto de confianza del Congreso.

“Con el presidente estamos en comunicación y en verdad hay ruidos, rumores que se dicen, pero objetivamente no hay nada de lo que dicen (sobre posibles cambios”, respondió esta mañana ante la prensa.

“[¿Pedro Castillo le reafirmó la confianza como ministro de Defensa?] Entiendo que mientras no nos diga lo contrario, todos tenemos la confianza. No nos ha dicho nada. Todo lo que se especula en la prensa son rumores porque, objetivamente, no hay nada, todos seguimos trabajando”, añadió.

Declaraciones de Walter Ayala

El gabinete presidido por Guido Bellido acudirá al pleno del Congreso a solicitar el voto de confianza del pleno este jueves 26 de agosto. En caso de no obtener la mayoría de votos a su favor, se procedería a generar una crisis ministerial ya que el primer ministro se vería obligado a presentar su renuncia.

Walter Ayala recordó que es el jefe de Estado quien les otorga la confianza y es él mismo quien se las puede retirar, algo que asegura no ha ocurrido en el caso del gabinete de Guido Bellido.

El titular del Ministerio de Defensa también respondió sobre las convocatorias que hizo desde este lunes el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, en respaldo al gabinete y en contra de lo que señaló sería un intento de imponer una “hoja de ruta” al gobierno de Pedro Castillo.

“Es una opinión del señor Cerrón. No tendría más que decir. Son expresiones de él. El domingo hubo marchas también. Mientras no se dañe la propiedad pública y no se agreda a nadie, las marchas son legales”, recordó.