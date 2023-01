Eduardo García Birimisa, ministro de Trabajo, presentó su carta de renuncia ante la presidenta Dina Boluarte. A través de su cuenta de Twitter, agradeció la confianza que le otorgó la jefa de Estado.

García Birimisa indicó en su anuncio que Boluarte pidió que se investiguen las muertes que ocurrieron en diciembre de 2022, tras las múltiples protestas en contra del Gobierno y se redoblen esfuerzos. Sin embargo, resaltó que durante los últimos días se reportaron fallecidos en Cusco y Puno a causa de la represión policial.

“ Señora Presidenta, las ganas que usted evidenció de servir al país y de dar lo mejor de todos nosotros para sacar al adelante al Perú, nos daba a entender que renunciar no era la mejor opción para el país. Como bien señaló, se debían investigar las muertes para esclarecer los hechos, pero sobre todo, debíamos redoblar nuestros esfuerzos para poder atender a cada una de las regiones del país y lograr, con un real compromiso, dar solución a los problemas de nuestros hermanos”

“Sin embargo, señora Presidenta, la tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron, esta vez en Puno y en Cusco. Esta vez, creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran”

Eduardo García Birimisa pide adelanto de elecciones antes del 2024

Frente a ello, el ahora exministro expresó que se amerita un cambio de autoridades y que el adelanto de elecciones generales debe ser antes de abril de 2024, tal y como se estableció en el Congreso

“Se requiere también de una reacción más concreta. La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede ya esperar hasta abril del 2024 . No hacerlo, creo que genera un desgaste que, al menos en mi caso, me inhabilita para poder poner en práctica la construcción del diálogo que considero que necesita el país”.

Por último, solicitó que los peruanos necesitan reflexionar, para discutir las diferencias políticas, mediante un diálogo alturado y agradeció a Dina Boluarte por la confianza.

“Considero que todos los peruanos necesitamos entrar en un proceso de reflexión, necesitamos ver al “otro” como a un “yo” y no como a un enemigo. Entender que el que piensa distinto no necesariamente está equivocado. Necesitamos poder discutir con un diálogo serio, en el que validemos la posición del otro y nos esforcemos por comprender sus razones, solo así podremos respetarnos e identificarnos”.

Le agradezco la confianza que depositó en mí y le deseo que pueda tomar las mejores decisiones para el futuro de nuestro Perú”.

Eduardo García Birimisa publicó su carta de renuncia en su cuenta de Twitter.

