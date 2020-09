El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, confirmó que efectivamente, recibió dos mensajes de parte de dos “personas cercanas al partido de Acción Popular” el último viernes. En uno de ellos -indicó- lo exhortaron a mantener la calma ya que iba a formar parte de un “Gabinete de transición”, ante una posible vacancia del presidente Martín Vizcarra.

“Quisiera expresar que lo que ha informado el presidente del Congreso, Manuel Merino, no es cierto. Lo que ha sucedido es que el viernes en la mañana yo he recibido dos mensajes de dos personas cercanas al partido de Acción Popular, que están vinculadas al Congreso y que uno de esos mensajes me ha conminado a que reflexione supuestamente igual en memoria de mi padre, para que evalúe la situación y tome la mejor decisión”, afirmó en entrevista con Latina.

“Me recordó el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que siempre hay que evaluar la situación y tomar una decisión correcta y en el segundo mensaje lo que me están indicando es que no me preocupe que lo que va a haber es un Gabinete de transición y que algunos miembros del actual Gabinete se van a quedar y que en mi caso -porque mi padre ha sido de Acción Popular- no habría ningún problema”, agregó el ministro.

Incháustegui indicó que no podría confirmar si estas personas que lo contactaron “trabajan en el Congreso”, pero “definitivamente son personas que tienen contacto con el partido Acción Popular”.

Este lunes, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, rechazó haberse comunicado con el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui y lo exhortó a pronunciarse sobre este hecho.

“Lamentablemente vienen difundiendo que mi persona se habría comunicado con el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, para supuestamente ofrecerle que se mantenga en el cargo. Yo quiero pedirle al ministro Incháustegui que, por respeto a la memoria de su padre, nuestro correligionario Juan Incháustegui, que se pronuncie y mencione si hubo alguna llamada hecha por mi persona, de mi personal de despacho, para ofrecerle algo que solo puede representar una fantasía”, refirió Merino.

Al respecto, Incháustegui expresó su indignación y aseguró que solo genera “una situación de crisis política innecesaria”.

“Yo creo firmemente que el partido de Acción Popular es un partido demócrata, que cree en la lucha, en la vigencia de los poderes de la democracia y que no se puede prestar a este tipo de situaciones”, enfatizó.

Asimismo, explicó que el último sábado puso en conocimiento del Consejo de Ministros la recepción de los mensajes, en los que se usó “la memoria” de su padre.

“A mí esos mensajes me parecieron increíbles que llegaran y el sábado informé a todo el Consejo de Ministros y les dije lo que le estoy diciendo a usted, que usen la memoria de mi padre, recuerden a [Fernando] Belaunde y a [Valentín] Paniagua, que son dos demócratas a carta cabal y que traten de generar esta situación de incertidumbre”, dijo.

Finalmente, consideró que cuando Merino de Lama “reflexione bien, se va a dar cuenta que no se trata de emplazarme a mí, sino que ha habido estas situaciones que lamentablemente se están generando”.