Mirtha Vásquez presentó su renuncia al cargo de presidenta del Consejo de Ministros este lunes, luego de que el mandatario Pedro Castillo aceptara la salida de Avelino Guillén de la cartera del Interior.

En una carta enviada al jefe de Estado, Vásquez Chuquilín señaló que la crisis en el Ministerio del Interior no es un “asunto cualquiera y coyuntural”, sino la expresión de un “problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado”.

Asimismo, remarcó que no se ha conseguido avanzar en consensos sobre el liderazgo de un sector tan importante como el Interior y tampoco sobre el respeto por las líneas institucionales del mismo.

“En ese sentido, pese a los esfuerzos realizados, estimo que a esa instancia mi rol se ha agotado, y que es necesario para su gobierno una recomposición del gabinete, la cual ya venía advirtiendo desde hace semanas. Por eso presento ante su despacho, mi RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo”, remarcó Mirtha Vásquez, quien en su misiva remarcó en mayúsculas su decisión de apartarse del Gobierno.

[EN VIVO] Carta de renuncia de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sigue informándote en https://t.co/WAgcNzGC9I#CanalN. minuto a minuto. pic.twitter.com/lqCTVB7l8E — Canal N (@canalN_) January 31, 2022

La saliente jefa de Gabinete mantuvo una reunión esta mañana con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno en la que le habría comunicado su decisión.

La renuncia de Guillén generó también la reacción del titular de la cartera Economía y Finanzas, Pedro Francke, quien se solidarizó con Guillén y lo calificó como “paladín de la lucha por los derechos humanos”.

Vásquez Chuquilín es la segunda presidenta del Consejo de Ministros del actual Gabinete, el primero fue el legislador de Perú Libre Guido Bellido.

La salida de Guillén

La semana pasada, Guillén dijo en declaraciones al portal Epicentro TV que había asesores “de diversas tendencias” que están en una “escamaruza permanente”, a tal punto que se trataría de una “guerra sindical” en Palacio de Gobierno.

“De acuerdo a lo que yo veo, (los asesores) no aportan. Es una guerra permanente entre ellos. Los veo de vista, no los conozco. Hablan de diversas tendencias, sectores y entre ellos están en una escamaruza permanente. Es una guerra sindical en Palacio y ahora se está expresando con la denuncia contra el señor (Carlos) Jaico (secretario del Despacho Presidencial). Eso no puede continuar así, eso tiene que acabar”, expresó.

El último viernes, Guillén comunicó su renuncia irrevocable al cargo de titular de la cartera del Interior y el domingo el jefe de Estado informó que aceptaba esta renuncia y también anunciaba el pase a retiro de Javier Gallardo.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió Castillo Terrones casi a la medianoche del domingo 30 de enero.

Antes de hacer público este pronunciamiento, Pedro Castillo recibió en su despacho de Palacio de Gobierno a Guillén Jáuregui. La reunión duró un poco más de media hora, según el registro de Transparencia.

