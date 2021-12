La realización del polémico evento Runasur en el Cusco, con Evo Morales a la cabeza, ha generado diversas reacciones y críticas. La Cancillería aclaró, mediante un comunicado, que la “iniciativa del expresidente boliviano no involucra ni vincula al Estado peruano y tampoco al resto de estados de la región”. En esa línea, el sector rechazó “de manera categórica que exista alguna amenaza para la soberanía, independencia y seguridad nacional vinculada a la integridad territorial del Estado o a un supuesto peligro de desmembramiento de alguna de sus regiones, provincias, distritos o localidades”.

En la misma línea, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que el gobierno no puede prohibir el ingreso del exmandatario boliviano Evo Morales ni la realización del Runasur.

“Runasur, como cualquier otra actividad de tipo ciudadano, no está en el marco de lo ilegal. Si no involucra ningún tipo de compromiso del Estado, los ciudadanos pueden llevar adelante actividades de esta naturaleza, que no vulneren las normas. No podemos prohibirle a un ciudadano extranjero (Evo Morales) que ingrese al país salvo que tenga algún impedimiento o se evalúe que está entrometiéndose en asuntos internos”, dijo en una entrevista con Canal N.

SALIDA AL MAR

Por otro lado, Vásquez descartó que el gobierno de Pedro Castillo esté evaluando otorgar una salida al mar a Bolivia o que la reunión sea parte de un acuerdo suscrito durante la visita del jefe de Estado a La Paz.

“De ninguna manera (salida al mar a Bolivia), eso se descarta totalmente. (…) A lo mejor cuando empezó todo este asunto a tratarse, debimos haber tenido una reacción inmediata porque se han tejido una serie de versiones absolutamente inexactas diciendo que se está poniendo en riesgo la soberanía del país, que queremos ceder una salida soberana a Bolivia, que se va a partir el país, nada de eso es cierto”, señaló.