Moisés Mamani: Expareja acusó al congresista de abandonar a su hija de 2 meses hace 20 años [FOTOS y VIDEO]

Sobre Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular que difundió los ‘Kenjivideos’, pesan varias denuncias como la de su ex asesora Lisseth Valenzuela, quien fue despedida horas después de enterarse que estaba embarazada o la última: la de Gregoria Ramos Alejo, su expareja, quien salió por primera vez en cámaras para denunciar que jamás se hizo cargo de su hija, siendo abandonada cuando tenía tan solo 2 meses.



En el programa ‘Punto Final’, Ramos Alejo contó que Moisés Mamani vivió más de seis años con ella, producto de esta relación nació una hija que ahora tiene 20 años.



“Mi hija me dice: ‘Mi padre es congresista, yo quiero estudiar y no hay plata, mamá’. Él (Moisés Mamani) nunca se acordó de nosotros. No quiero que le dé a mí, sino a mi hija”, dijo la mujer, quien mostró varias fotografías al lado del parlamentario fujimorista cuando mantenían una relación sentimental.



Incluso, Ramos Alejo comentó que Moisés Mamani se llevó todo cuando ella salió a una reunión de una junta para tener su casa, sin embargo, al regresar no encontró nada.



“Se llevó, cama, televisor, me dejó en la calle, no tenía qué comer, nada. Durante seis años viví en un comedor popular", dijo la mujer.



La expareja de Moisés Mamani indicó que solo quiere que le ayude a su hija con 560 soles mensuales para que pueda estudiar en la universidad.



HIJA DE MAMANI HABLÓ CON ÉL HACE DOS AÑOS

Quién también fue entrevistada fue la hija de Moisés Mamani hace dos años. La joven de 20 años no fue expuesta en cámaras-era menor de edad en ese entonces-, más sí comentó que habló con su padre, pero jamás fue escuchada, amenazando que si lo denunciaba no iba a poder sacar nada porque todos sus bienes están a nombre de su familia.



“¿Qué me vas a poder sacar? No me vas a poder sacar nada. Por las puras vas a perder tu tiempo”, dijo Haydde en una entrevista para un periodista puneño.



Pese a que Moisés Mamani se niega a darle 560 soles mensuales para estudiar, el congresista declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que tiene un patrimonio de 6 millones de soles.



Esta nueva acusación de Moisés Mamani se suma a la lista de denuncias por falsificar documentos académicos, mentirle al JNE, despedir a una trabajadora mientras estaba embarazada y tener contratos con el Estado.



Además, los pobladores y familiares de Moisés Mamani que viven en la provincia de Moho, región Puno, reclamaron que no se acordaba de su pueblo tras ser elegido congresista de Fuerza Popular.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE