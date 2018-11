Moisés Mamani: Fuerza Popular cuestionó la credibilidad de la aeromoza, denunció Tania Pariona

Tania Pariona, congresista de Nuevo Perú, mencionó que la Comisión de Ética del Congreso de la República no hicieron las preguntas adecuadas sobre la denuncia de una aeromoza por tocamientos indebidos a Moisés Mamani, parlamentario de Fuerza Popular.

"Sabemos que no hicieron las preguntas adecuadas (...) Desde el Congreso tiene que haber un procedimiento para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al congresista Moisés Mamani. Esperamos que haya una sanción en la Comisión de Ética", indicó la parlamentaria de Nuevo Perú.

Luego, Pariona indicó que varios congresistas de Fuerza Popular cuestionaron la credibilidad de la víctima.

"Los primeros en salir a dudar de la credibilidad de la víctima fueron los integrantes de la bancada de Moisés Mamani (Fuerza Popular)", agregó la parlamentaria.

Según Pariona, los parlamentarios comenzaron a hacer preguntas inadecuadas a la aeromoza que denunció Moisés Mamani para culpar a la víctima: "Te preguntan: ¿Y por qué no denunciaste? ¿Y cuál es tu prueba?".

"No había por qué si quiera citar a la aeromoza a la Comisión de Ética", indicó Tania Pariona.

Congresista Pariona denunció que la bancada de Fuerza Popular cuestionó la credibilidad de la aeromoza. (Video: Canal N)

EL CASO MAMANI

Moisés Mamani fue desembarcado de un vuelo el pasado miércoles 14 de noviembre por orden del piloto. Según Latam, se procedió de esta manera luego que una tripulante acusara al parlamentario de haberla tocado las nalgas, aunque el congresista negó los hechos e indicó que él tuvo un desvanecimiento producto de la diabetes que padece.



El incidente también quedó registrado en una denuncia policial que la presunta víctima presentó ante la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde detalla que Moisés Mamani "le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo de forma grotesca".



Moisés Mamani ha negado estas acusaciones y aseguró que fue bajado del vuelo por una descompensación que sufrió por diabetes. "Me bajaron del avión porque estaba delicado de salud, no por tocamientos indebidos. He sido el último pasajero en subir al avión. Incluso el médico del avión, porque me atendieron ahí, puede decir lo que ocurrió", aseguró.