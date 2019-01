Moisés Mamani y la increíble justificación que da tras polémico video de la 'mano zas': "Solo estoy saludando" | FOTOS

“Estoy saludando nada más” , es la increíble justificación que el suspendido congresista Moisés Mamani dio respecto al polémico video que ayer circuló en redes sociales y que generó la indignación de miles de usuarios, ya que en este, prácticamente, se burla de la denuncia que pesa en su contra por tocamientos indebidos a una aeromoza de Latam durante un vuelo de Puno a Lima y por el que tuvo que ser expulsado.



En declaraciones al diario El Comercio, Moisés Mamani sostuvo “Si no han visto el video completo, no sé por qué tanto la población se indigna, o el Ministerio de la Mujer. En ningún momento he dicho que es una mano mañosa”.



En las imágenes del polémico video se puede observar cuando Moisés Mamani hace referencia a su mano, "la mano zas", para luego reírse a carcajadas en plena celebración de Año Nuevo.

Moisés Mamani no reconoció haber cometido algún error con el video y solo indicó que se trató de un saludo. “En ningún momento he faltado respeto a nadie, ni a la aeromoza, a nadie por el estilo. Por último, tampoco estaba mareado. Es un saludo”, indicó al Comercio.



“Si ellos sacan la conclusión de que la palabra zas es eso, ¿qué puedo pensar?, ¿que son mañosos? ¿que son morbosos?. Si sacan ese significado, imagino que en la mente de la persona que está dirigiendo eso [el mensaje] debe ser eso, ¿no?”, dijo.

Este polémico también provocó el pronunciamiento del Ministerio de la Mujer a través de sus redes sociales condenando su actitud de burla hacia la denuncia por tocamientos indebidos que pesan en su contra.



Moisés Mamani se encuentra suspendido por 120 días y se espera que el Congreso de la República le levante la inmunidad parlamentaria para que sea juzgado por la justicia peruana.