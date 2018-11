Moisés Mamani arremete contra Luisa María Cuculiza: "Yo no he convivido con la corrupción"

¡Empezó la guerra! Moisés Mamani no tardó en pronunciarse después de que la excongresista de Fuerza Popular, Luisa María Cuculiza se refiera a él en una entrevista para el programa de Milagros Leiva en medio del escándalo por la prisión preventiva de Keiko Fujimori.



"Hay muchos que me atacan por las redes sociales. Simplemente diría que lo que yo he [logrado] es destapar la corrupción, y yo no he convivido con la corrupción. Lamento que quizás esté un poco dolida", dijo Moisés Mamani en declaraciones a la prensa.



Después de que los periodistas le preguntaran si se refería al gobierno de Alberto Fujimori, en el que Luisa María Cuculiza fue congresista, Moisés Mamani se reafirmó en su posición. "Es lo que estoy diciendo. Yo he tumbado la corrupción [...] Se ha notado bien claro [la corrupción] con Montesinos, entonces yo no he convivido", agregó.

En otro momento, Moisés Mamani se refirió al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplió un mes en la Clínica Centenario tras enterarse de la anulación de su indulto humanitario y su regreso a la cárcel.

"Como padre creo que se siente un poco resquebrajado en su salud y eso hay que entenderlo. Espero que la población, el Perú entero, comprenda esto", indicó Moisés Mamani.

Cabe indicar que Luisa María Cuculiza lamentó el viernes, en una entrevista a ATV, la crisis que vive Fuerza Popular y consideró que el error que cometió Keiko Fujimori fue alejarse del resto de integrantes de la agrupación política.

"Que me hayan cambiado por [Moisés] Mamani me duele en el alma. Igual pasa con Yesenia Ponce y otras congresistas que no tienen el fujimorismo en el corazón", afirmó Luisa María Cuculiza en aquella oportunidad.

El comentario fue referido al recordar que ella y otros miembros históricos del fujimorismo fueron apartados de Fuerza Popular en diciembre de 2015, en plena campaña presidencial.