Congresista Moisés Mamani hace maniobras en el Congreso para salvarse

El suspendido congresista Moisés Mamani(Fuerza Popular) recibió calificativos de grueso calibre de sus colegas de oposición y en redes sociales, luego de hacer que su principal asesor de su despacho, a quien ayer dio licencia, lo defienda ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que lo investiga por tocamientos indebidos a la aeromoza brasileña Lana Campos.

En dicha sesión, César Vásquez (APP) denunció este hecho e incluso escribió en Twitter: “Se defiende con su asesor (Juan Bautista Merino). En pocas palabras, el Estado le está pagando el abogado. (...) Eso habla de su ética y conducta procesal”.

En Twitter abundaron las críticas: “El abogado de Mamani es su asesor, a quien pagamos con nuestro impuestos”, escribió un cibernauta.



Por su parte, Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) anunció que respaldaría la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Mamani, hecha por el Poder Judicial.

SE PELEÓ



Pero el escándalo no quedó ahí. Al salir de la sede del Legislativo, Mamani se enfrentó con varios periodistas, porque no les gustó sus preguntas. “¿Según tú, qué es la ‘mano zas’? (...) Qué mal tu definición. ¿Me has visto?”, dijo el fujimorista a un reportero.

SEPA QUE...



- Por este caso, Moisés Mamani afronta una suspensión sin goce de haber de 120 días.



- La Fiscalía del Callao también lo investiga. Lo ha citado en dos oportunidades, pero no se ha presentado.