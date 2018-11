Moisés Mamani: Patricia del Río califica presunto 'manoseo' de congresista como 'nauseabundo' | VIDEO y FOTOS

Indignada. Así se mostró la periodista Patricia del Río luego de conocer la denuncia en contra del congresista de Fuerza Popular Moises Mamani, en agravio de una aeromoza de LATAM Airlines, quien aseguró que le realizó tocamientos indebidos.

"El Congreso tiene la oportunidad de ponerse de lado de la población. Sobre el caso Mamani no hay dos versiones: hay flagrancia, hay testigos, hay una denuncia, hay un comunicado de la empresa, si no es suficiente y nos van a mecer después no se quejen. Lo de Mamani es nauseabundo", dijo Patricia del Río a través de Twitter.



Cabe indicar que Moisés Mamani fue bajado de un avión de LATAM Airlines el pasado miércoles. Según la versión de la aerolínea y de la aeromoza, el congresista se sobrepasó con la trabajadora y le tocó los glúteos de manera grotesca.



Por su parte, Moisés Mamaninegó por completo la denuncia y aseguró que tuvo que bajar del avión por una descompensación producto de su diabetes, y no por los presuntos tocamientos indebidos.

Al momento, el Ministerio Público inició una investigación preliminar en contra de Moises Mamani por la denuncia presentada por la aeromoza de origen brasileño. Según la Fiscalía, el presunto delito no fue cometido en función parlamentaria, por lo que no lo protegerá su inmunidad de congresista.

Asimismo, la ministra de la Mujer Ana María Mendieta pidió que se le levante la inmunidad parlamentaria a Moisés Mamani para que pueda enfrentarse a la justicia como se debe. "Estamos indignadas ante cualquier caso de violencia, más aún si viene de una autoridad que tiene que dar el ejemplo", dijo la titular.