Moisés Mamani: "He podido rozar, pero no ha sido intencionalmente como la aeromoza menciona, que la he manoseado" 

Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, indicó que habría "podido rozar" a la aeromoza que lo denunció por tocamientos indebidos por lo que fue desembarcado de un vuelo el pasado miércoles 14 de noviembre por orden del piloto.



"He podido rozar, pero no ha sido intencionalmente como la aeromoza menciona, que la he manoseado", se defendió Moisés Mamani en entrevista con 'Beto a Saber'.



Asimismo, Moisés Mamani lamentó que Fuerza Popular lo haya suspendido hasta que se esclarezca el caso: "Ni siquiera han escuchado mi versión, ni mi testimonio", dijo el congresista.



Según Moisés Mamani, "los hombres estamos condenados a ir a la cárcel, ya no podemos decir piropos porque nos pueden denunciar".



"¡Voy a pedir una reconstrucción del hecho!", agregó Moisés Mamani en la entrevista.



Finalmente, Moisés Mamani agregó que se ha peleado con su novia porque le dijo "mañoso", luego que salió la denuncia sobre acoso sexual a la aeromoza de la aerolínea Latam.

Moisés Mamani pidió la "reconstrucción del hecho". (Video: Beto a Saber)