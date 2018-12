Aunque Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, dijo no recordar alguna pregunta que haya sido ofensiva contra la aeromoza Lana Campos que denunció al parlamentario Moisés Mamani por tocamientos indebidos en la Comisión de Ética del Congreso de la República, un informe desmiente a la parlamentaria fujimorista.

Después de la sesión reservado el último 28 de noviembre en la Comisión de Ética-que recomienda la suspensión por 120 días a Moisés Mamani- donde asistió la aeromoza de LATAM que denunció al congresista, Lana Campos en una entrevista con Punto Final dijo que se había sentido incómoda con algunas preguntas de un integrante de la bancada de Fuerza Popular, aunque no dio ningún nombre.



Un informe de Canal N difundió quién fue y cuáles fueron las preguntas que hicieron sentir incómoda a Lana Campos: Milagros Salazar, quien del total de 17 preguntas, 12 fueron de la congresista de Fuerza Popular.



"La señora dice que ella tiene 20 años de experiencia en la tripulación. En función a ese tiempo que usted tiene y la actitud que debe tener cualquier mujer, porque a mí, alguien me agarra, yo inmediatamente lo paro, ¿no es así? Entonces la tocó y su reacción fue gritar y ¿no confrontó a la persona?", fue una de las preguntas que hizo Milagros Salazar a la aeromoza de Latam.



Aeromoza que denunció a Moisés Mamani decidió dar una entrevista. (Video: Punto Final)

Asimismo, Milagros Salazar preguntó a la aeromoza por qué no se defendió de los tocamientos indebidos de Moisés Mamani.



"Cualquier persona que ve un tocamiento tiene que intervenir. No se puede quedar callado. Simplemente tiene que defenderse", cuestionó la parlamentaria fujimorista.



Milagros Salazar minimizó las acusaciones de tocamientos indebidos contra Moisés Mamani: "¿Por qué no se acercó a hacer la denuncia en ese momento, después de ocurrido el incidente?".



Este sábado se realizará una sesión extraordinaria en el Pleno para debatir el informe de la Comisión de Ética que sugiere suspender a Moisés Mamani por 120 días.