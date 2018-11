Moisés Mamani: Ministerio Público investigará al congresista tras denuncia de tocamientos indebidos

¿Se le viene la noche a Moisés Mamani ? El Ministerio Público confirmó que iniciará una investigación preliminar contra el congresista de Fuerza Popular, quien f ue denunciado por una aeromoza de LATAM Airlines por presuntos tocamientos indebidos.

Aunque Moisés Mamani negó la denuncia en su contra, será investigado preliminarmente por la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, la misma que asumió el caso tras la denuncia de la aeromoza brasileña, presunta víctima del congresista.

El Ministerio Público aseguró que ha dispuesto la "realización inmediata de las diligencias orientadas a esclarecer el hecho" y señaló que podrá investigar a Moisés Mamani ya que el presunto delito ocurrió fuera del ejercicio de su función parlamentaria.

Según la denuncia policial, Moisés Mamani habría agredido a una aeromoza de origen brasileño luego de guardar su equipaje y regresar a su asiento en un vuelo en el que iba a volver de Juliaca a Lima.

Moisés Mamani ha negado esta acusación y ha exigido que la Comisión de Ética investigue su caso para impedir así que "manchen su honra". "Me bajaron del avión porque estaba delicado de salud, no por tocamientos indebidos. He sido el último pasajero en subir al avión. Incluso el médico del avión, porque me atendieron ahí, puede decir lo que ocurrió. No hubo tocamientos indebidos", declaró ante Canal N.

De otro lado, Fuerza Popular procederá a evaluar si arma un comité disciplinario que evalúe una posible sanción contra Moisés Mamani, mientras que la Comisión de Ética iniciará una indagación preliminar ante la acusación formalizada por el personal de Latam.