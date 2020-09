Por: Oscar Torres

Los audios filtrados del ‘Caso Swing’ han puesto en jaque al presidente Martín Vizcarra , a tal punto que el viernes en el Congreso se votará por su vacancia . Por tal motivo, Trome conversó con una voz mesurada y responsable, una periodista con gran experiencia para analizar esta crisis política. Aquí, la palabra de Mónica Delta .

Mónica, por tu labor como periodista has sido testigo de varios gobiernos y presidentes. ¿Cómo calificas a Martín Vizcarra?

En este momento lo veo muy distante de ser un estadista. Lo califico como alguien que se encontró la presidencia en una circunstancia determinada. Que puede tener intenciones de lograr el término de un gobierno de la mejor manera, pero que finalmente no lo ha conseguido. Yo he visto un presidente pequeño.

¿Crees que será vacado este viernes?

Espero que no y no porque no tenga responsabilidades ni cosas que responder al país... Tiene mucho que responder, pero creo que por la salud del país no debería ser vacado.

Justamente diversos analistas coinciden en que si bien el presidente mintió, este no es momento para una vacancia debido a la grave crisis sanitaria y económica que vivimos…

Coincido en que en este momento, a siete meses de un proceso electoral en medio de una pandemia, Vizcarra no debería ser vacado.

Audio de Karen Roca discutiendo con Martín Vizcarra sobre caso Richard Swing

‘EL PRESIDENTE NO DIJO LA VERDAD’

A tu criterio, ¿cuál ha sido el principal error del presidente de la República?

No decirnos la verdad, no ha sido transparente, y tener un entorno de donde ha salido la propia traición, en una situación, la verdad, preocupante. Yo diría hasta vergonzosa. Nos pone en una situación que no nos merecemos los peruanos.

¿Por qué crees que algunas fuerzas políticas del Congreso buscan sacarlo del cargo?

Por intereses y de agenda personal porque en el Perú no hay estructuras partidarias; porque lo que hay aquí es una conjunción de intereses y, más allá de que se pueda buscar pruebas para intentar vacar a un presidente, a mí lo que me parece mezquino es la motivación que puedan tener varios de los que impulsan una vacancia en un momento como este.

Difunden audio de Vizcarra con asesora: “Estás llena de odio y mentiras, ya me hartaste" | Canal N

EDGAR ALARCÓN

Edgar Alarcón ha sido sindicado como el promotor de la vacancia y tiene varias denuncias. ¿Eso lo descalifica?

En realidad, Edgar Alarcón tiene una historia pasada con el propio actual presidente Vizcarra y no es la primera vez que aparecen audios, digamos, vinculados a Alarcón. Creo que él tiene cosas por responder y está investigado, y este apresuramiento no nos dice de la seriedad con que está llevando la investigación.

Otros aseguran que el presidente del Congreso, Manuel Merino, pretende ser el nuevo Valentín Paniagua y gobernar el país. ¿Es así?

Las situaciones son completamente distintas y sí creo que tanto Merino como Alarcón están jugando en pared en una situación de esta naturaleza. Merino no está pensando en su partido político, Acción Popular.

César Hildebrandt escribió que el Perú no se merecía tanta mediocridad de ambas partes. ¿Qué opinas?

A pesar de que tengo serias discrepancias con Hildebrandt, en este momento coincido. El Perú no merece tanta mediocridad.

Vizcarra en polémico audio sobre el caso Richard Swing: “Todos estamos involucrados” | Canal N

EN JAQUE

¿Qué piensas de esos diálogos del presidente con su secretaria Karem Roca?

Vergonzosos. La historia de nuestro país está vinculada a ese tipo de traiciones también. Alguien que se siente postergada, que está afectada por desprecio y por una circunstancia pequeña, por un celo genera una situación de inestabilidad no solamente a una persona, como puede ser el ciudadano Martín Vizcarra, sino al presidente de la República, por consiguiente nos pone a todos en jaque, a la ciudadanía.

¿Crees que ella lo grabó?

Todo indica que sí.

¿Tu olfato periodístico te dice que hay algo más oscuro detrás de todos estos audios?

Siempre hay algo más oscuro.

Mirian Morales, la mano derecha del presidente, ha sido sindicada de haber tenido un boom patrimonial en estos tiempos. ¿Ves indicios de corrupción en el presidente y en su entorno más cercano?

No me explico por qué ese entorno permanece en Palacio de Gobierno. Yo creo que deben ser sometidos a una investigación definitivamente, pero eso no quita pensar que en este momento el presidente Vizcarra debería terminar su mandato.

‘RICHARD SWING’

¿Qué te produce ver a este personaje llamado ‘Richard Swing’ vinculado a las altas esferas del poder?

(Toma aire) Un vacío en el estómago porque vuelvo a decir que no nos merecemos tanta mediocridad.

Si Vizcarra no es vacado, ¿quedará muy debilitado para gobernar?

Yo creo que va a quedar debilitado. Estos audios le dan en la línea de flotación y, evidentemente, es una situación que no sería excepcional en relación a otros presidentes.

¿Entonces?

Lo que ocurre es que el discurso de Vizcarra durante los 3 años de gobierno ha sido la lucha contra la corrupción y la absoluta transparencia. Lamentablemente esta circunstancia lo debilita.

Richard Swing: El artista que puso contra las cuerdas a Martín Vizcarra

ELECCIONES

¿Consideras que lo mejor para el país es que el presidente termine su mandato y se realicen las elecciones el 11 de abril?

Ciertamente, sin ninguna duda. Yo creo que debe terminar su mandato y el 11 de abril tiene que haber elecciones. Y ojalá que el país pueda tomar una decisión saludable para el Perú en términos de a quién le entrega el poder por los próximos 5 años.

Algunos críticos sostienen que Vizcarra traicionó a PPK y ahora está recibiendo de su propia medicina. ¿Coincides?

Al leer sobre el tema de traiciones, Vizcarra parece que en algún momento pensó en el fin justifica los medios. Hoy él está recibiendo de su propia medicina en ese sentido y lo está viviendo y padeciendo. Es una circunstancia difícil porque además la traición viene de su entorno más cercano.

La semana pasada Juan Carlos Tafur me dijo que veía a Daniel Urresti en segunda vuelta el 2021. ¿Te parece?

No sé si lo veo en segunda vuelta, pero lo veo protagonista en las próximas elecciones.

¿Qué opinión tienes de George Forsyth, quien encabeza las encuestas?

Yo creo que tiene potencial; sin embargo, me parece que necesita madurar en términos políticos.

¿Aún ves con chances a Keiko Fujimori?

En realidad no, pero ella puede reconstruir a partir de su propio debilitamiento una posibilidad futura. No sé si con ella o sin ella, pero dentro de su sector.

Alfredo Torres, de Ipsos, cree que la población está buscando una figura nueva para las próximas elecciones. ¿Piensas que surgirá un outsider?

Siempre es posible que surja uno, el problema es hacia dónde. Qué tipo de outsider. Estamos hablando de un outsider que realmente quiere el bien común o uno que quiera romper esquemas o aprovecharse de los principios de una democracia sin creer en ella.

¿Crees que esta crisis provocará el surgimiento de un candidato populista o antisistema?

Me temo que sí, o sea que pueda aparecer, sí. Ojalá que tengamos la sabiduría necesaria para poder entregarle la autoridad del país a quien verdaderamente lo merece y nos pueda sacar de esto.

Gracias Mónica, ojalá vengan tiempos mejores, limpios de cualquier maniobra turbia…

Sí, y lo único que quiero al final decirte es que, efectivamente, yo creo que debemos llegar a la verdad sea cual fuere. En realidad aquí todos son parte de la responsabilidad, pero en este momento agregarle una vacancia presidencial al país es suicida.