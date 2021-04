Cuando Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, salió a dar un ‘balconazo’ para indicar que estaba haciendo un conteo porque no creía en el flash electoral de Ipsos, Mónica Delta, conductora de Punto Final, tuvo el micro abierto y soltó unas palabras que se volvió tendencia.

“¡Ay, Dios mío!”, dijo la periodista, quien criticó que el popular ‘Porky’ no crea en los resultados de Ipsos.

Hace unos días la periodista y conductora del programa Punto Final, Mónica Delta, consideró que el candidato presidencial Rafael López Aliaga de Renovación Popular “se enterró en una mala lectura de guion” durante el último organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que eso “no le habría favorecido”.

Al inicio del mencionado programa dominical, Mónica Delta comentó que López Aliaga intentó provocar a ella y a su colega Pedro Tenorio antes del debate, pero que él no logró su objetivo.

“López Aliaga ha buscado provocarnos, a Pedro Tenorio, mi compañero, y a mí, para confrontarlo en el debate, no se lo íbamos a permitir, no íbamos a pisar el palito. El último debate lo dejó en evidencia al enterrarse en una mala lectura de guion que, parece, no lo habría favorecido”, expresó.

Además confirmó que iniciará acciones legales contra el candidato presidencial de Renovación Popular por lanzarle “reiteradas frases difamatorias y calumniosas”. No obstante, recordó que ya ha pasado por situaciones similares anteriormente con otros políticos.

“El aludido candidato estuvo en calles y plazas afirmando insensateces, mentiras burdas con sesgos contra mi dignidad y mi condición de mujer profesional, queriendo buscar excusas para neutralizarlos, cosa que no logró y no va a lograr”, expresó.

“No sería la primera vez que un candidato faltoso se ve obligado a ofrecer disculpas, el primero fue (Alejandro) Toledo, recordemos ya hace varias décadas, y sabemos dónde ha terminado”, agregó.

DELTA TOMARÁ ACCIONES LEGALES CONTRA LÓPEZ ALIAGA

Rafael López Aliaga, el postulante a la presidencia del Perú por el partido Renovación Popular, tendrá que enfrentar un proceso legal por afirmar que Mónica Delta tiene fotos amorosas con Martín Vizcarra, expresidente y ahora candidato al Congreso por Somos Perú.

En uno de sus habituales mítines, RLA cuestionó que la conductora de Punto Final sea la moderadora del debate del Jurado Nacional de Elecciones. “La moderadora es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, dijo.

La frase generó la indignación de cientos de mujeres y colegas de Mónica Delta, quienes consideran que las declaraciones del candidato de Renovación Popular son denigrantes.

“Es un tema de país y hay que dejar claras las posiciones que queremos de la campaña electoral y qué queremos para nuestro país. Queremos desterrar los insultos, la agresividad, el lenguaje violento y, sobre todo, en tiempos campaña queremos propuestas, no insultos; las formas tienen que ser civilizadas”, manifestó, a su turno, Rosana Cueva, directora y conductora del programa Panorama.

Mabel Huertas, periodista de RPP, criticó a Rafael López Aliaga por la violencia verbal con la que se refiere a Mónica Delta.

“Los moderadores han sido elegidos por consenso. Luego surge una entrevista en ola que Mónica hace el trabajo de siempre: hacer preguntas correctas que muchas veces son incómodas, no le ha gustado. Entiendo que los candidatos se sientan incómodos, se enojen, pero de ahí a pasar a la violencia verbal hay un abismo muy grande [...] Todas exigimos respeto, sea política, ama de casa, periodista, una muchacha violentada sexualmente, sobre todo de quien pretende ser presidente. Si una persona no sabe controlar sus emociones, no tiene filtros y dice lo que piensa y coloca adjetivos y difama a una mujer siendo candidato, me pregunto cómo será de presidente”, comentó.

La periodista de Al sexto Día, Manuela Camacho, calificó al candidato de misógino. “Así que el candidato misógino dedicó un poema a la mujer y luego propuso eliminar el enfoque de género. Empieza pidiendo perdón Mónica Delta, a Ana Estrada, a las niñas que quieres mandar a un hotel, a Gahela y a todas las que nos sentimos aterradas de que llegues al poder”.

Al respecto, Mónica Delta dijo que denunciará al empresario cuestionado por sus vínculos con Montesinos y sus deudas no pagadas al a SUNAT . “Todo en su momento y a su tiempo...Me pronunciaré en el ámbito que corresponde a una difamación”.

