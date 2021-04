El último debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones fue el más acalorado de las tres fechas. Rafael Santos eludió algunas preguntas y se dedicó a atacar a sus contrincantes, gerando las críticas para Mónica Delta y Pedro Tenorio, quienes moderaron la contienda.

La mañana de este Viernes Santo, Patricia del Río en su programa ‘La rotativa del aire’ de RPP, invitó a Fernando Tincopa, analista político y profesor de debate, para realizar un análisis cuantitativo de la tercera fecha.

Durante la conversación, hicieron referencia a los ataques a los periodistas que dirigieron el debate, porque no pudieron poner orden cuando Santos evitó abordar ciertos temas para usar su tiempo en extortar a otros candidatos.

“Ahí hubo un problema porque, hay que reconocerlo, Mónica Delta y Pedro Tenorio llegaron amedrentados, entonces eso hace que también las personas no puedan hacer su labor con tranquilidad. Hay que decirlo con todas sus letras”, dijo la periodista.

Sin embargo, consideró que los moderadores finalmente beneficiaron a los atacados por Rafael Santos. “Le hicieron un favor a los atacados porque quedó en evidencia toda esa violencia”. agregó.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA ATACA A MÓNICA DELTA

Mónica Delta y Rafael López Aliaga mantienen una tensa relación desde que la periodista le preguntó en su programa por una intervención policial que protagonizó por manejar en estado de ebriedad. El candidato aseguró que el examen de alcoholemia dio 0.17, menos del máximo permitido para conducir.

Posteriormente, el empresario atacó a la conductora de Latina y antes del debate, aseguró que solo asistía por respeto a los peruanos ya que consideraba que lo moderadores no eran los más aptos para dirigir la contienda.

Tras el debate, en una entrevista con un canal de noticias de Facebook, Rafael López Aliaga aseguró que tiene ‘fotos amorososas’ de Mónica Delta con el expresidente Martín Vizcarra. “Hay una colección de fotos. Tengo más de 20 fotos con una actitud condescendiente”, dijo el candidato de Renovación Popular.

“La moderadora es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, agregó.

Tras las críticas por sus palabras, RLA se disculpó con la periodista en entrevista con Willax. “Me he excedido. Se me ha salido el indio allí (...) Le pido disculpas a Mónica Delta, eso sí es un error de mi parte (…) Mónica te pido perdón y pa’ adelante, esto sigue de largo”, indicó.

MÓNICA DELTA LO DENUNCIARÁ

A través de sus redes sociales, la periodista Mónica Delta anunció que tomará acciones ‘en las instancias que correspondan’, contra Lopéz Aliaga. “Todo en su momento y a su tiempo...Me pronunciaré en el ámbito que corresponde a una difamación”, dijo en su tuit.

ACUÑA HABLÓ MEJOR QUE RLA

El experto indicó que Rafael López Aliaga cometió 12 errores discursivos, evidenciando un peor desempeño que César Acuña. “Es curioso porque Acuña tiene cuatro errores discursivos, mucho menos errores que los que tiene RLA.