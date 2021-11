Pide sus salidas. La expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, aseguró que los ministros Aníbal Torres (Justicia), Pedro Francke (Economía) y Anahí Durand (Mujer) deberían renunciar a sus cargos “por dignidad” tras conocerse las graves denuncias que recaen sobre ellos.

Hace poco se conoció que la empresa del hermano del ministro Aníbal Torres hizo contrato con el Estado por 14 millones de soles cuando ya era funcionario. Al titular de Economía se le sindica de que su hija e hijastro tuvieron contratos con el Estado, mientras que a Anahí Durand se le acusa de que su socia fue contratada como asesora en su despacho ministerial.

“Ellos se jactan en ser los más honestos, los más limpios y al final terminan siendo todo lo contrario. Se les ha agarrado con la mano en la masa. Lo que ellos han cometido es el peor de los delitos porque están usando nuestro dinero para contratar a sus familiares y amistades. Eso se llama robo”, sostuvo la abogada.

En ese sentido, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, está obligado a destituirlos.

“Pedro Castillo, según el artículo 113, es el llamado a hacer cumplir la ley, entonces no puede escapar de destituir a estos ministros que nos están robando. Si no lo hace, es un incapaz moral. Los ministros Francke y Aníbal Torres dicen que van a devolver el dinero y la cosa queda ahí, no pues, lo que han cometido es un grave delito”, agregó.

Asimismo, la abogada afirmó que la comisión de Fiscalización debería citar a los ministros cuestionados para aclarar las graves acusaciones en su contra.

“No sé que espera el Congreso de la República para actuar, citando a los ministros a la comisión de Fiscalización a que aclaren o de lo contrario censurarlos”, detalló.