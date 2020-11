SE LE CHISPOTEÓ. Hernando ‘Nano’ Guerra García, jefe del plan de Gobierno de Keiko Fujimori y precandidato al Congreso por Fuerza Popular, estuvo en el programa de Milagros Leiva para defenderse tras equivocarse con el monto del sueldo mínimo en el Perú.

El fujimorista fue entrevistado hace unos días por Beto Ortiz y aseguró que el sueldo mínimo en nuestro país era de 850 soles, cuando en realidad es de 930, un caso similar al de Alfredo Barnechea, quien dijo que era de 750.

“En el momento que yo le respondo, me confundo, me confundí pues, o sea qué voy hacer, se me chispoteó como se le chispotea a cualquiera”, se defendió. “No podemos hacer de esto una especie de ‘juegos del hambre’”, agregó.

Asimismo, ahondó en el tema y aseguró que la remuneración mínima vital es un ‘engañamuchachos’ y que en realidad genera mucho desempleo. “Yo estoy obligado a que lo mínimo que tengo que pagar es 930 soles. Si tu vienes a una entrevista conmigo y yo digo ‘esta chiquita recién está empezando, no le voy a pagar 930’, entonces le digo que no... el sueldo mínimo es la causal de que mucha gente no tenga trabajo y eso no explican los políticos”, indicó.

Asimismo, utilizó una analogía para explicar por qué el monto no puede ser tan elevado desde un primer momento. “Imagínate que te pongo una escalera y el primer peldaño te lo pongo seis peldaños arriba ¿puedes subir? No, porque ese primer peldaño está muy arriba y eso sucede en la economía”, aclaró.

Fue en ese momento que Milagros Leiva le consultó si 930 soles le parecía una cantidad muy elevada. “930 es un montón de dinero en el Perú, 930 es un montón de dinero para mucha gente, lamentablemente es así”, aseguró.