La exministra Nidia Vílchez criticó duramente al jefe de Estado, Pedro Castillo, por sus seis meses en el Gobierno. La abogada no dudó en llamar al mandatario “mentiroso” al recordar que en campaña dijo que gobernaría con sueldo de profesor.

“Me parece que tenemos a un presidente mentiroso, y una persona así como máximo representante del país no es saludable para el país. Es un señor que no sabe cumplir sus promesas, en campaña dijo que gobernaría con sueldo de profesor y no cumplió. Hace poco dijo que construiría un aeropuerto en Chota y la promesa quedó en eso, en una promesa más”, afirmó.

Asimismo, la exfuncionaria manifestó que tenemos a un presidente que no gobierno sino que hace trafico de influencias en Palacio de Gobierno y en la vivienda de Breña.

“Hasta la fecha, ya van seis meses de gobierno y no hace nada. No hay estabilidad económica, no hay trabajo para los sectores humildes. Lamentablemente Pedro Castillo no sabe hacer el papel de presidente pero sí sabe hacer negociados, ahí lo tienes recibiendo a la empresaria Karelim López y yendo a escondidas a la casa de Breña con su gorrita y sin su sombrero, ahí tenemos el caso de Daniel Salaverry”, agregó.

MINISTROS INCAPACES

Vílchez también criticó a los ministros de Estado, en especial, al de Economía, Pedro Francke, y el de Justicia, Aníbal Torres. Manifestó que ambos funcionarios debieron ser censurados tras las serias denuncias en su contra.

“El ministro Francke debió ser censurado cuando se conoció lo de los contratos de sus hijos con el Estado. Y el ministro Torres también debió ser censurado por entorpecer el trabajo de los fiscales y porque familiares también hicieron contrato con el Estado. Es lamentable que aún se mantengan en el cargo. En estos seis meses este gobierno solo han mostrado corrupción y un pésimo manejo del país”, acotó.