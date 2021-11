El vocero y congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, rechazó de manera tajante que su bancada se encuentre buscando la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

“No estamos pensando en la vacancia, lo que estamos tratando es de que se respete al país en general, teniendo un Gabinete Ministerial decente, no otra cosa. Es correcto de que la primera ministra actual (Mirtha Vásquez) es totalmente diferente al anterior premier (Guido Bellido). Tiene otro lenguaje, es más dialogante, pero lo que tiene para manejar es lo mismo”, señaló el también exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Sobre el caso del hoy exministro del Interior, Luis Barranzuela, Montoya indicó lo siguiente: “No quedaba otra cosa que sacarlo del cargo, pues no era la persona idónea para ocuparlo… Si continuaba al frente de la cartera, lo que seguía era la interpelación, censura y todo lo que debía venir… La situación está bastante tensa para el Ejecutivo por no tomar las decisiones cuando debieron tomarse”.

MILITARES Y POLICÍAS

El último martes 2 de noviembre, el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao para ‘asegurar el control y el mantenimiento del orden interno’ y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según una resolución suprema publicada en el diario oficial ‘El Peruano’.

Al respecto, Montoya se mostró en contra de tal disposición, ya que consideró que la capacidad de la Policía Nacional del Perú no ha sido sobrepasada.

“Las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, salvo que hayan situaciones que desborden a la capacidad logística de la Policía Nacional del Perú. Acá es una orden abierta para reemplazar a los policías en los puestos de control que tienen que no son muchos y suena extraño. Hay algo que seguramente no sabemos todavía y que puede aparecer”, precisó.

Finalmente, Montoya manifestó: “Lo que ha pasado con la inseguridad ciudadana es la incapacidad de los gestores de la misma, no de la Policía Nacional del Perú. Los que están direccionando la seguridad ciudadana no tienen la capacidad para actuar. Es una ineficacia del sistema, pero no es que se haya sobrepasado la capacidad logística de nuestros efectivos policiales. La Policía Nacional del Perú tiene la cantidad de gente suficiente como para poder cubrir el área, son el doble que las Fuerzas Armadas”. (Con información de RPP)