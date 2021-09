El excongresista César Combina advirtió que no existen garantías para que el Gobierno prohíba cualquiera manifestación a favor del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, muerto en prisión a un día de cumplirse 29 años de su captura.

“El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho que se cometería el delito de apología al terrorismo, pero cómo creerle si su jefe, el premier pro senderista Guido Bellido, está investigado precisamente por el delito de apología”, cuestionó el exparlamentario.

El también exvocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) indicó que el Gobierno del presidente Pedro Castillo está infiltrado por el Movadef, agrupación que justifica y resalta la figura del cabecilla de Sendero Luminoso.

‘NO HA ROTO CON EL MOVADEF’

“La sola presencia de Bellido e Iber Maraví (ministro de Trabajo) en el Gabinete Ministerial confirma de que Castillo no ha roto con el Movadef. Ahora dice que condena el terrorismo, pero sus palabras no condicen con sus acciones. Hasta hace poco intentaron trasladarlo a una cárcel común, urge que el Congreso investigue las circunstancias de su deceso, porque estamos en todo el derecho de dudar de este régimen, sobre todo porque no hay garantías de que este Gobierno prohíba homenajes a Guzmán”, manifestó.

Asimismo, Combina sostuvo que hay un intento de justificar las acciones terroristas de Sendero Luminoso apelando a la desigualdad y condiciones sociales en el país, tal como lo hizo el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“No me sorprende ver a Cerrón justificando el terrorismo, porque es sabido que Movadef le dio firmas para inscribir su partido político. Además, sus vínculos con el terrorismo vienen de sangre, ya que su padre Jaime Cerrón Palomino es mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como ideólogo de Sendero Luminoso dentro de la Universidad del Centro en Huancayo”, puntualizó.