El excongresista Daniel Olivares señaló que ‘tenemos que sumar y fortalecer la narrativa institucionalista, se tiene que corregir lo que está mal, pero no patear la institución de la Presidencia de la República, porque va a ser peor para nosotros’.

“El puente no solo se hace con el político. Hay un actor fundamental, que es la ciudadanía. Y la política no es solo convencer, no es tan inocente, por eso yo hablo de ‘joder para transformar’, y son guerras de narrativas también. Hay que meter la narrativa institucionalista de una manera que la gran mayoría de peruanos siga apoyando esto (las instituciones)”, manifestó.

Olivares agregó lo siguiente: “Esa es la forma también como se puede tender puentes, sumando y fortaleciendo la narrativa institucionalista, de corregir lo que está mal, pero no pateemos la institución de la Presidencia de la República, porque va a ser peor para nosotros”,.

También mencionó que, de acuerdo a la última encuesta del IEP (Instituto de Estudios Peruanos), el 55% de la población estima que el presidente Pedro Castillo no debe ser vacado. Indicó que si el jefe de Estado está haciendo mal las cosas, lo que debería hacerse es encauzarlo para que se corrija.

“Vemos en la encuesta del IEP que el presidente Castillo está con un 25% de aprobación, pero tiene un 55% de gente que cree que no debe ser vacado. Ese porcentaje de gente diferencial entre quien lo apoya y quien cree que no debe ser vacado es una expresión institucionalista… Oye, lo está haciendo pésimo, ¿qué tiene que hacer?, corregir. Oye, no está haciendo conferencias de prensa, ¿qué tiene que hacer?, presionar para que haga conferencias de prensa. No puede seguir yendo a reuniones en esta casa de Breña, donde no hay registro de visitas. Lo que se tiene que hacer con una mala autoridad es encauzarla para que sea lo mejor posible”, sostuvo Olivares en Ideeleradio.

SEGUIRÁ EN POLÍTICA

Por otra parte, anunció que seguirá en política, pero descartó que vaya a participar en las Elecciones Regionales y Municipales del año entrante (2022) y añadió que empezará una nueva etapa en materia de políticas públicas transversales.

“He decidido no participar en las elecciones del próximo. Esa ya es una decisión que tomé. Voy a seguir en políticas públicas, más bien voy a asumir un nuevo reto en políticas públicas que voy anunciar muy pronto, pero en un tema no partidario, sino transversal, pero sí voy a empezar una nueva etapa peleando por políticas públicas concretas que ya anunciaré en qué sector”, puntualizó.