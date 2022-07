Como parte de las actividades por 28 de julio, el presidente de la República, Pedro Castillo, ofrece su segundo mensaje a la Nación. Sin embargo, durante su discurso ocurrió un particular incidente cuando una parlamentaria lo calificó de “corrupto” e inmediatamente abandonó el Hemiciclo. Se trataría de Norma Yarrow o Patricia Chirinos, sin embargo, ninguna hasta el momento ha salido a declarar.

“ Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del voto peruano , pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo”, señalaba el mandatario segundos antes de ser insultado.

En esa línea, el jefe de Estado cuestionó que hayan intentado minimizar el trabajo del Ejecutivo durante su primer periodo de gobierno, sin embargo, minutos después reconoció haber cometido ciertos errores.

