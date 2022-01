La congresista Norma Yarrow (Avanza País) calificó de “mentirosa” a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, por no entregar hasta el momento la lista de visitantes de la casa del jirón Sarratea (Breña), lugar donde el presidente Pedro Castillo recibió a una serie de cuestionados personajes en reserva.

“Señora Mirtha Vásquez, no mienta. Usted se comprometió públicamente a entregar la lista de visitantes a la casa de Serratea, y no lo ha hecho. También queremos saber también quiénes entran y salen de Palacio de Gobierno, entró Daniel Salaverry y al día siguiente le dieron un puesto en el Estado, uno de los puestos mejor pagados en el Estado, donde el señor Salaverry tendrá que ver grandes licitaciones internacionales”, comentó la parlamentaria.

En ese sentido, Yarrow Lumbreras consideró que es necesario que la Premier Vásquez Chuquilín, se presente nuevamente con su gabinete ministerial ante el pleno del Congreso, para explicar una serie de cuestionamientos que se vienen formulando a su gestión.

“Yo llamaría a la ministra Vásquez y a todo el gabinete, ya es momento que todos los ministros nos rindan cuentas. Porque también hay que ver qué ha pasado con todas esas vacunas en San Juan de Lurigancho que no se han guardado a la temperatura requerida, cuántas personas han sido vacunadas con estas dosis que aparentemente no los está cubriendo, qué está pasando con los presupuestos de Salud, de los gobiernos regionales referentes a las camas UCI, a las plantas de oxígeno, etc.”, sostuvo.

En ese mismo sentido, solicitó a la Fiscal de la Nación. Zoraida Ávalos, que ponga fin a sus vacaciones e investigue debidamente al ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

“Le estamos pidiendo a Zoraida Ávalos que regrese de sus vacaciones porque el país no está para tomarse esas licencias. Aquí no se trata de Pedro Castillo, se trata de una nación. Bruno Pacheco, se ha burlado de cualquier comisión, es un irreverente. Me vuelvo a preguntar: dónde está la fiscal de la Nación, debe estar en Máncora, de vacaciones. Cuando el país, necesita que se vean las investigaciones hoy por hoy. Lo que ha hecho Pacheco es un circo, que los hermanos le donan la plata, se enrroncha cuando habla de Silvia Barrera, entra en trompo dando la tercera versión del dinero”, concluyó.