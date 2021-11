Norma Yarrow sobre U$20 mil de Bruno Pacheco: “Ahora se llama Baño Central de Reserva”

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) cuestionó los U$20 mil encontrados en un ambiente de Palacio de Gobierno durante las pesquisas fiscales al exsecretario presidencial Bruno Pacheco. Ironizó que ahora se debe llamar “Baño Central de Reserva”.

“Cualquiera puede guardar sus ahorros de U$20 mil en el baño. Este es un claro caso de, digamos, corrupción. No sé qué está haciendo la fiscalía que no toma las acciones inmediatas”, declaró Yarrow a la prensa, este miércoles 24.

En esa línea, la parlamentaria emplazó al Ministerio Público a tener mayor diligencia en el caso e instó al jefe de Estado, Pedro Castillo, para solicite las disposiciones correspondientes.

“Señora fiscal, otra persona con menos dinero ya estaría detenida. Tiene este señor Pacheco que ser inmediatamente detenido y el señor Castillo es cómplice sino pide a la fiscalía que se tome las acciones del caso”, aseveró.

“No soy fiscal, no podría decir qué pena le corresponde, pero, por lo pronto, ya (tiene) la condena de toda la población, del pueblo que tanto llama y que está muriéndose hoy porque no tiene qué comer, y el secretario general tenía escondido U$20 mil”, expresó Norma Yarrow.

El último viernes 19, un grupo de fiscales acudió a la casa de Pizarro por la investigación preliminar contra Bruno Pacheco por el presunto delito de tráfico de influencias, referido a su actuación ante la Sunat.

En el acta de la diligencia fiscal, se detalla que, tras verificar varias áreas, se llegó a un “baño y vestidor” del despacho de la secretaría general, donde había un ropero de melamina, un lavatorio y un inodoro.

En aquel espacio, Pacheco reveló que tenía US$20 mil guardados en el mencionado ropero. Excusó que el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibía como secretario presidencial.

Los fiscales procedieron a contar y fotocopiar los billetes, además Bruno Pacheco aseguró que acreditará ante el Ministerio Público “en el término más breve” el origen del dinero.