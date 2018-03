Odebrecht: "Barata hizo aportes a otra persona, yo respondo por mis actos", dice Alan García [VIDEO]

El expresidente Alan García se pronunció luego de haberse hecho públicas las respuestas de Jorge Barata, que lo involucran con un supuesto aportes de Odebrecht para su pasada campaña presidencial.



Durante el interrogatorio ante el fiscal José Domingo Pérez, Jorge Barata indicó que la constructora brasileña financió las campañas de al menos seis políticos en el Perú, entre los años 2006 y 2013, entre ellas, la de Alan García.

“Durante 2 años se desató una campaña infame contra mí, acusándome de haber usado el Gobierno para favorecer a la empresa Odebrecht y recibir millones de dólares en cuentas offshore fuera del Perú o líquido en nuestro país”, indicó Alan García.

Alan García publicó un video en Twitter en el que niega nuevamente haber recibido directamente aportes de Odebrecht.

Además señaló que " a diferencia de otros gobernantes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o el exministro Pedro Pablo Kuczynski, es absolutamente falso” todo lo que se le imputa.

"Jorge Barata no ha hecho ninguna referencia directa a mí. No ha dicho en ningún momento que le pedí o que recibí algún dinero de Odebrecht. Ha mencionado un supuesto aporte a otra persona, yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida”, agregó.

“No he recibido un centavo no he hecho mal uso del Gobierno para enriquecerme personalmente, como otros y estaré siempre dispuesto a responder por ello, porque es mi responsabilidad histórica tras recibir la confianza del pueblo” , finalizó.