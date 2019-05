Odebrecht: Fiscalía presentará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia este lunes

El fiscal Germán Juárez Atoche presentará este lunes 6 de mayo la acusación formal contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia , la primera del Equipo Especial del Caso Lava Jato que se oficializará.

Según informó el diario 'El Comercio', la expareja presidencial será acusada por el presunto delito de lavado de activos y por liderar una organización criminal, por el Caso Odebrecht.

La acusación se basará en cinco ejes: el aporte de US$3 millones de Odebrecht para la campaña del 2011; los aportantes fantasmas en la campaña del Partido Nacionalista de ese año; interceptaciones telefónicas en el entorno de Ollanta Humala; los contratos simulados de Nadine Heredia; y la relación entre las anotaciones en las agendas y las cuentas.

Cabe indicar que el 15 de diciembre del 2016, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declaró ante el fiscal Hamilton Castro que la constructora le entregó un aporte económico de US$3 millones al Partido Nacionalista para la campaña de Ollanta Humala del 2011, en la que ganó la presidencia.

Poco más de un año después, en febrero del 2018, Barata afirmó ante la fiscalía que Nadine Heredia le solicitó que le entregara el dinero personalmente. Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, ratificó esta versión también ante la fiscalía.

Tras el levantamiento del secreto bancario de Nadine Heredia, se reveló que ella recibió, entre junio del 2006 y mayo del 2009, un total de US$215 mil que justificó a través de contratos de trabajo simulados. Las empresas a las que asesoró fueron Apoyo Total, Centros Capilares y el diario venezolano 'The Daily Journal'.

Las agendas y libretas de Heredia Alarcón consignan registros contables entre los años 2008 y 2011. Algunas de estas anotaciones, en las que figuran nombres de coinvestigados como Ilan Heredia o Rocío Calderón, coinciden con movimientos de las cuentas bancarias de Heredia.

En comunicación con el diario 'El Comercio', Wilfredo Pedraza, abogado de Humala y Heredia, aseguró que no le preocupa el hecho. "Una acusación no me llamaría la atención menos en un asunto cargado de fuerte presión política y mediática", señaló.