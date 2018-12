Odebretch: Tiemblan por sobornos de Jorge Barata

El temor y la desesperación invaden los círculos políticos debido a que, en los próximos días, el fiscal José Domingo Pérez interrogará a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú. Podría dar pruebas devastadoras y nombres de nuevos implicados.



Julio Quintanilla, congresista de Nuevo Perú, dijo que ‘sin duda existe temor entre los corruptos por lo que podría revelar Barata. Confirmaría el pago de sobornos y daría nombres de nuevos involucrados…’.

El sociólogo Juan Luis Dammert indicó que ‘con las pruebas que mostrará Odebrecht, los más preocupados deben ser el Apra (con su líder Alan García), el humalismo (con Ollanta Humala y Nadine Heredia), exalcaldes Lima (Luis Castañeda y Susana Villarán) y (Alejandro) Toledo, en ese orden’. “Keiko (Fujimori) no estuvo en el poder y se enredó innecesariamente con lo del ‘pitufeo’ (de dinero)”, agregó.

SOBORNOS



A su vez, el cardenal Pedro Barreto refirió que ‘estamos a la espera de las declaraciones de Barata y mucha gente está desestabilizándose’.



El exrepresentante de Odebrecht hablará no solo sobre los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, Vía Expresa del Cusco y Costa Verde Callao, sino también de los responsables y otros detalles.

THE ECONOMIST



Por otra parte, la Unidad de Inteligencia de The Economist indicó que es importante que se respete la independencia de los fiscales (José Domingo Pérez y Rafael Vela) a cargo del caso Lava Jato y que no sean removidos sin la debida causa, ya que ello podría afectar la imagen del Perú en la lucha contra la corrupción.

SEPA QUE...



- El Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público inició las coordinaciones para interrogar al empresario los días 16, 17 y 18 de enero del 2019 en Brasil.



- Empezará el 16 con consultas sobre los aportes de 200 mil dólares que, según ha dicho antes, entregó Odebrecht para la campaña de Alan García.