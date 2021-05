En declaraciones brindadas a Ideeleradio, el expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, a quien también conocen como ‘Siomi’, señaló que el exmandatario Ollanta Humala dejó de lado el programa de la Gran Transformación, gobernó en ‘piloto automático’ y dejó de lado los cambios que el país requería.

“El expresidente Humala fue democrático, respetó las instituciones, respetó las mayorías y las minorías en el país, pero indudablemente lo que ofreció en la campaña, lo que fue el programa de la Gran Transformación con los cambios que se introdujeron no lo llevó a cabo”, precisó.

Lerner Ghitis agregó: “Lamentablemente usó lo que se llamaba el piloto automático y dejó que las cosas en el país transcurran, en la medida que se podían, pero justamente el crecimiento fue menor a lo que se esperaba, los cambios no se realizaron, no se pudo repotenciar todas las riquezas que en el país existen y que es parte de esa gran reserva que tiene el país para poder salir adelante. Esos cambios no los llegó a realizar y creo que ese fue el error”.

Asimismo, manifestó que el trabajo de campaña de Humala no fue solo la Hoja de Ruta. Remarcó que el exmandatario, pese a todos los cuestionamientos, respetó la democracia y el trabajo de las instituciones del país.

“El trabajo de la campaña con Humala no fue solamente la Hoja de Ruta como alguien dijo por ahí, sino fue el trabajo de varios año en los que efectivamente Ollanta entendió que el país no se podía manejar al ritmo de lo que muchas veces se piensa que no es la democracia”, dijo.

RECONOCER INSTITUCIONES

En otro momento, sostuvo: “Creo que todo demócrata que ingresa a la vida política del país tiene que reconocer instituciones, tiene que reconocer que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso en esos cambios, y creo que él entendió que ese era el camino del desarrollo del país. Él lo entendió por lo menos en la campaña, quizás ya en el gobierno no lo hizo, pero en la campaña sí lo entendió”.

Como se sabe, sobre Humala y su esposa Nadine Heredia pesa una acusación formal del Ministerio Público. Los acusan recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas del 2006 y 2011.

En la acusación fiscal, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó una pena privativa de la libertad de 20 años y 730 días de multa Humala. Al exmandatario se le acusa de ser coautor del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión. Mientras que contra Heredia pesa una acusación de 26 años y 6 meses de prisión pues, a diferencia de su esposo, no solo es acusada de ser coautora de conversión, sino también de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.