Lo he entrevistado varias veces. Desde la campaña para la presidencia de 2006 haciendo ejercicios. Cinco años después en Palacio como presidente de la República, luego cuando estaba investigado por la justicia y ahora. Todos conocemos a Ollanta Humala , quien nuevamente intenta llegar a Palacio de Gobierno por el Partido Nacionalista. Trome trotó y conversó con él, y el candidato se mostró seguro de arremeter en esta recta final.

Señor Humala, usted ha afirmado que hizo un buen gobierno. ¿Por qué entonces la gente no lo respalda en esta elección?

Hay una carga procesal muy fuerte y creo que en ese sentido la Fiscalía se ha convertido en un actor político que segmenta a los candidatos o pretende poner o sacar presidentes.

En las encuestas figura con un promedio de 2%, ¿Cuál será su estrategia para subir en esta recta final?

Trabajar más duro. Rematar bien.

Ollanta Humala en entrevista con Trome

Algunos analistas consideran que su candidatura es para ‘limpiarse’ de las graves acusaciones fiscales en su contra. ¿Es verdad?

No. Somos la única garantía para la estabilidad, la reactivación de la economía y sacar el país adelante.

En esta elección se ubican Lescano y Verónika por la izquierda y López Aliaga y Keiko por la derecha. ¿En qué lugar está?

En los de abajo.

Verónika le respondió diciendo que usted había caído muy bajo al hablar de ella. ¿Qué le tendría que decir?

Nada, yo creo que Yehude Simon y Cerrón le han dicho sus verdades a la señora.

Aparte de escribir en las agendas de Nadine, como afirma, ¿cuál era la función de ella en el Partido Nacionalista?

La función no era escribir o no escribir. Ella ha sido una asistente, una colaboradora e hizo una labor en el partido que siempre le hemos agradecido, pero lamento que se comporte de manera ingrata y que en su corta vida política haya pasado por varios partidos políticos.

Muchos ven a Lescano como fijo en la segunda vuelta, ¿si lo tuviera cara a cara qué le diría?

Que el cañazo no cura el coronavirus, como él dice.

Los allegados a López Aliaga manifiestan que la ‘ola celeste’ está fuerte. ¿Qué piensa del popular ‘Porky’?

Yo pienso que es el producto de la extrema derecha bruta y achorada.

Usted ha sido presidente, ¿ve preparado a George Forsyth para llegar a Palacio?

No, a un candidato a la presidencia no le basta ser arquero de la selección. Necesita tener una hoja de vida completa. Completar cosas, completar una carrera profesional, completar una gestión edilicia y eso dice mucho de la personalidad de este señor.

Ollanta Humala en entrevista con Trome

URRESTI

Usted y Urresti han sido militares del Ejército peruano, ¿en qué se diferencian?

Urresti es una persona que, si bien tiene formación militar, no tiene una formación política y eso marca la diferencia. Por otro lado, veo en él una desesperación por llegar a la presidencia, que puede ser justamente su talón de Aquiles.

¿A quiénes se refiere cuando dice que hay viejos partidos que los han remodelado como carros de segunda?

Está ‘Juntos Por el Perú’, que es el partido Humanista de Yehude Simon, una persona que ha estado investigada por presuntas coimas de Odebrecht y, además, fue el premier de Alan García en el ‘Baguazo’. Está ‘Renovación Nacional’, que es el partido Solidaridad Nacional de Castañeda Lossio, que también está investigado por presuntas coimas, por corrupción de Odebrecht y OAS. Tiene a ‘Victoria Nacional’, que es el partido ‘Restauración Nacional’ del pastor Lay. Entonces lo que estamos viendo son partidos políticos como coches de segunda en la avenida Arriola, que los pintan, los lavan algo así y les ponen un chofer con cara nueva…

¿Uno de esos choferes vendría a ser George Forsyth?

Obviamente, pero no tiene ningún tipo de experiencia de gobierno y acá estamos confundiendo. Nos hacen creer que cualquiera puede ser presidente y que lo nuevo es necesariamente mejor que la experiencia, y ese es un error.

¿Cómo definiría a Martín Vizcarra después de vacunarse en secreto?

Es un populista irresponsable.

GOBIERNO ACOMPLEJADO

Muchos critican al gobierno de transición de Sagasti, ¿cuál cree que es su principal error?

Tiene muchos errores, pero dentro de estos está no haber deslindado con Vizcarra en su momento y el otro que es un gobierno acomplejado en el sentido de que hasta ahora Sagasti sigue hablando que es un presidente transitorio, de reconstrucción, de lo que quieras, provisorio, pero acá, en este momento, en que está muriendo la gente por falta de oxígeno, o es presidente o no es presidente, y si es presidente debe actuar como tal.

¿Ya se vacunó como Hernando de Soto?

No, el señor Hernando de Soto tiene todo el derecho de vacunarse con su plata, pero si pretende representar a todo el Perú lo que ha hecho es defraudar la confianza de la gente. El poder de la plata no puede estar por encima de los compromisos con el país.

En el Perú los presidentes terminan acusados, presos o se suicidan. ¿Cuál es su reflexión?

El problema no es solamente los presidentes. Aquí hay una desconexión de la política con la población, que en nuestro caso nosotros no tenemos ninguna acusación por actos de corrupción. Lo que hay son una serie de prejuicios y como decía Albert Einstein: ‘Más fácil es destruir un átomo que un prejuicio’.

AUTOCRÍTICA

¿Cuál es su principal autocrítica después de los 5 años que estuvo en el gobierno?

Nos faltó tiempo y yo creo que hoy día podríamos, en 5 años de gobierno, masificar todos los programas que hemos hecho, garantizar estabilidad, resolver la crisis sanitaria, política y darle nuevamente el rumbo al país hacia el desarrollo.

¿Es cierto que también crearía un impuesto a la riqueza?

Así es. Tenemos experiencia porque en nuestro primer gobierno creamos el impuesto a las sobre ganancias mineras, que fue un impuesto a la riqueza sin ninguna consecuencia legal más adelante para el Estado.

¿Qué cosas puntuales haría para resolver la crisis sanitaria y la falta de empleo en el Perú?

Lo que necesitamos primero es vacunar a toda la población y para eso este presidente debe asegurarnos la compra de todas las vacunas. Luego, necesitamos equilibrar la demanda de oxígeno con la oferta y para eso lo que requerimos es trabajar con las Fuerzas Armadas, con las universidades, con las instituciones públicas para producir oxígeno. Son un error las teorías extremistas que dicen que el Estado debe tomar las plantas de oxígeno que están funcionando. La idea no es tomar esas plantas de oxígeno, sino crear más.

¿Qué más?, porque la gente se muere...

Además, tenemos que recuperar los hospitales de la pandemia y para eso necesitamos llevar el oxígeno y el personal de salud a los centros médicos que son el primer nivel de atención. También debemos priorizar los proyectos de agua potable en todo el Perú, porque si se habla de lavarse las manos con agua y jabón, como parte de la lucha contra el Covid, qué pasa si no tienes agua, y ese tema nadie lo está tocando. El otro es la salud mental...

¿Y en el plano económico y de empleo?

Lo que vamos a hacer para las familias más vulnerables es crear ‘El bono Perú’, que es una ayuda de 800 soles mensuales durante un año. Al siguiente nivel socio-económico vamos a darle los programas de empleo temporal que creamos, como ‘Trabaja Perú’, que en nuestro quinquenio de gobierno dio 250 mil puestos de trabajo a madres jefas del hogar.

MUJER REVALORADA

¿Es cierto que es el único candidato que tiene un plan específico para la mujer?

Sí, tenemos un programa que se llama ‘Mujer Revalorada’... Si pones un rostro de la pobreza debe ser un rostro de mujer. Por ejemplo, una niña de 14 años de un asentamiento humano está pagando sus toallas higiénicas, sus bolsitas cada mes y eso es un presupuesto aparte. Entonces, ‘Mujer Revalorada’ focaliza a la mujer, adolescente, madre soltera abandonada, esto va a costar un presupuesto inicial de mil millones de soles...

Gracias expresidente Ollanta. Como a todos, le deseo una buena campaña, siempre con honestidad y luchando por nuestro Perú…

Muchas gracias a ti.

‘TODO BIEN CON NADINE’

Señor Humala, ¿por qué no se le ve en campaña como otros candidatos junto a su esposa Nadine?

Como todos saben, hay un abuso, una ojeriza del Sistema de Justicia contra mi esposa. Hoy día está con una detención domiciliaria y una cuestión en la cual ella ni siquiera es funcionaria pública, y los que son funcionarios públicos están totalmente libres, entonces nosotros estamos luchando para que se respeten los derechos de mi esposa.

¿Cómo va el matrimonio? ¿Todo bien con ella?

Todo muy bien.

¿Le molestaba que lo llamen ‘cosito’?

Para nada, creo que medio Perú … Eso es más un tema político.

Ha estado 10 meses en prisión preventiva acusado de recibir dinero brasileño en maletines. ¿Se arrepiente de algo?

No, lo que ha pasado es que he estado diez meses con mi esposa detenidos producto del abuso del juez y del fiscal por supuestamente haber llegado 15 minutos tarde a una diligencia y el viaje de mis hijas al extranjero a hacer un curso escolar. Por ese abuso el Tribunal Constitucional nos ha reivindicado y nos ha devuelto nuestra libertad, señalando que esa resolución del juez es abusiva, arbitraria e inconstitucional.

Ollanta Humala en entrevista con Trome

¿A cuánto asciende ahora su patrimonio personal?

… Tenemos propiedades embargadas. Tengo el departamento que adquirí de soltero. Básicamente eso.

¿De qué vive actualmente?

De mi pensión de expresidente.

¿Ha visitado a su hermano Antauro? ¿Es verdad que apoya a López Aliaga?

No, no lo he visitado. No tengo mayor contacto con él, desde que entramos en la política prácticamente nos hemos separado, nos hemos desvinculado.