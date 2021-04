BUEN HUMOR. Ollanta Humala fue el último candidato que entrevistó Juliana Oxenford antes de las próximas elecciones que se llevaran a cabo este domingo 11 de abril. El candidato del partido nacionalista sostuvo una conversación con la periodista sobre sus intenciones políticas.

En medio de la conversación, Juliana Oxenford le preguntó al postulante a la presidencia del Perú si es que Nadine Heredia asumiría algún cargo político en su gestión. Debido a la insistencia de la conductora, Ollanta Humala le dijo que esta obsesionada con su esposa.

A Juliana Oxenford no le gustó que el expresidente dijera que ella siente obsesión por Nadine Heredia. La presentadora mandó a comerciales, pero antes de la pausa Humala aprovechó para hacerle una broma a la figura televisiva.

“¿Oye qué te has fumado?”, le dijo el exmilitar a Juliana. “Otro López Aliaga me salió, que arremete contra mí, que me violenta, que me agrede”, respondió la conductora.

“No, disculpa, lo hago con cariño. Te estimo. No me compares con López Aliaga, por favor. No me compares con ese tipo de gente”, respondió Humala Tasso.

“Lo voy a tomar como una broma en su caso. No me diga que tengo fijación con su esposa. No me he fumado absolutamente nada”, sostuvo Juliana.

CIERRAN FILAS

Diferentes líderes de opinión se han solidarizado con Juliana Oxenford después de que el candidato de Renovación Popular la insultará durante una mitin. Esta vez fueron trabajadores del canal, en el que labora la periodista, quienes alzaron su voz de protesta.

En un escueto comunicado que se emitió en medio de la publicidad del programa de Juliana Oxenford, se lee que representantes del canal rechaza la violencia física y verbal. “Las recientes declaraciones de un candidato presidencial contra nuestra periodista la vulneran, le brindamos todo nuestro apoyo”, se lee en el documento.

Juliana Oxenford volvió a referirse a este tema durante los últimos minutos de su programa. “Ha sido interesante porque hemos conocido las propuestas (...) Gracias por seguirnos, el domingo en una transmisión espectacular yo estaré por la noche. Mañana hacemos programa, estamos aquí informando. Quiero agradecer a abogados y colegas que se han solidarizado conmigo luego de haber sido atacada por Rafael López Aliaga”, menciona.

“Yo no voy a perder más tiempo, ya le dediqué suficiente espacio, lo otro lo veré en las instancias que se tenga que ver”, refiere Juliana sobe la demanda que entablaría contra el candidato.

