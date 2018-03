Ollanta Humala también usó sus redes sociales para poder pronunciarse sobre el ascenso de Martín Vizcarra a la presidencia de la República.



El ex presidente manifestó que la crisis peruana aún no termina y que el periodo de calma será breve.



"Presidente Vizcarra la crisis no ha terminado. Este es un período de calma que será corto; pero hoy Ud es el actor más importante en la solución de esta crisis", manifestó Ollanta Humala.



Ollanta Humala indica que no existe fórmulas mágicas para su nueva función. "No hay fórmulas mágicas, el trabajo arduo es el único camino.", manifestó Ollanta Humala desde Twitter.



Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra