"Ollanta Humala y Nadine Heredia están viviendo en la casa de Antonia Alarcón" | FOTOS

El abogado Wilfredo Pedraza reveló que sus defendidos, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia , se encuentran vivienda en la casa de Antonia Alarcón , madre de la ex primera dama de la Nación.





“La familia de Ollanta Humala y Nadine Heredia está junta, está domiciliando en la casa materna de la señora Antonia Alarcón . Es una vivienda adquirida en el año 1975, que no tiene ninguna relación con el tema materia de investigación. En todo caso, ahora la familia está reunida”, señaló Wilfredo Pedraza , en el programa ‘No Hay Derecho’, de Ideeleradio.





En otro momento, Wilfredo Pedraza precisó que la decisión tomada por el Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, de incautar las viviendas de Ollanta Humala y Nadine Heredia era una medida injustificada, pues no se ponderó el interés superior de los niños.





“Lo que quedó bastante claro en la incautación es que era innecesario y que el juez al tomar la decisión jamás ponderó el interés superior de los niños (hijos de Ollanta Humala y Nadine Heredia ), que la ley le obligaba”, expresó Wilfredo Pedraza .





Como se sabe, Ollanta Humala y Nadine Heredia y sus abogados entregaron las llaves de su vivienda a los representantes del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), y esta quedó bajo la administración del Estado.