El exmandatario y candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, aseguró que no ha faltado a la verdad cuando dijo que la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, escribió cosas que él le dictó en las agendas de su esposa la exprimera dama Nadine Heredia.

El otrora jefe del Estado (2011-2016) cuestionó que la exparlamentaria no reconozca la verdad y reiteró que fue “una persona cercana” a su familia y a la dirigencia del Partido Nacionalista.

“Lo que yo le recomendaría a Verónika [Mendoza] es que no debe entrar en una contradicción cuando las pruebas le están demostrando eso, son hechos públicos y, por otro lado, yo no estoy mintiendo cuando he dicho que le he dictado temas ahí en esas agendas que son mías, no tendría por qué mentir porque no es un delito”, sostuvo en diálogo con la prensa en una actividad de campaña.

“Lo que está mal es que trate de ponerse en un plan purista, de ‘yo no sé nada, no tengo nada’, cuando era una persona cercana a nosotros, cercana a mi esposa y cercana a mí. Inclusive ha viajado con nosotros y la conocimos en Francia. No veo ningún delito como para que ella entre en un plan de nerviosismo”, señaló.

Este miércoles se publicó una entrevista de Ollanta Humala con el programa ‘La Encerrona’. En esta calificó de “malagradecida” a Verónika Mendoza, y reveló haberle dictado el contenido de las agendas que manejaba junto a su esposa y exprimera dama Nadine Heredia.

En otro momento, Humala Tasso cuestionó que la candidata presidencial de Juntos por el Perú “no enfrente los problemas y los evada”. Explicó que las personas que acompañan su candidatura fueron parte de su Gobierno y “trabaron” las negociaciones del proyecto minero Conga.

“Tiene que ser más coherente y yo le recomendaría, porque que es joven, lo que veo es que cuando hay un problema salta, y se va. Pasó con Espinar, después la vemos que se va con el partido de Vladimir Cerrón, un procesado porque no logra formar un partido. ¿Dónde está su coherencia de que ella no se junta con procesados? Y después de esto se va al Partido Humanista de Yehude Simon que es donde está, simplemente le han cambiado el nombre”, indicó.

“Ella no enfrenta los problemas, los evade y yo le recomiendo que si pretende aspirar a liderar un país tiene que desde chiquita aprender a enfrentar los problemas, tomar el toro por las astas y no correrse. Lo mismo le digo a la gente que la ha acompañado, que es la misma que me acompañó a mi y nos demostraron que no sabían tomar decisiones y pensaban que podían gobernar con nosotros”, añadió.

“Pareciera que en la fiscalía están haciendo política”

Al ser consultado sobre la acusación que presentó este jueves la fiscalía en contra de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el expresidente consideró “imprudente mezclar en plena campaña electoral temas de esta naturaleza” y dijo creer que el Ministerio Público con esta decisión “está haciendo política”.

“La cosa es bien clara, un aporte de campaña nunca ha estado penalizado ni ha sido un delito, en el caso de la señora Keiko no conozco, pero no es prudente mezclar en plena campaña electoral temas de esta naturaleza, parecería que en la fiscalía están haciendo política”, aseveró.

C8 Ollanta