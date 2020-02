El expresidente Ollanta Humala reveló este miércoles que no ve a Antauro Humala desde hace 15 años y por esa razón, este ya no lo conoce, por lo que no puede opinar de la presunta influencia de Nadine Heredia en sus decisiones cuando estuvo a cargo del Ejecutivo.

Explicó que fue tolerante con su hermano hasta que fue dado de baja del Ejército Peruano “por culpa del periódico” a cargo de él llamado ‘diario Ollanta’.

Sin embargo, consideró que el sentenciado por el Andahuaylazo debería salir en libertad por exceso de carcelería y lamentó que "este tema sea un parteaguas" en su familia.

"He sido tolerante hasta que gracias a su periódico me pasan al retiro a mí. Él ha tenido un proyecto político con mi padre, pero creo que en su momento no les fue bien. Este tema [la prisión de Antauro] ha sido un parteaguas en mi familia porque mi padre cree que tenía que indultarlo, él fue su abogado y tras perder el juicio buscó que yo lo indulte", sostuvo en una entrevista con Canal N.

“No lo veo al señor Antauro Humala desde el año 2005, él no me conoce y no sabe cómo es mi carácter [como para opinar de la presunta influencia de Nadine Heredia en sus decisiones en el Gobierno]”, señaló.