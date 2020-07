QUÉ ROCHE. Omar Chehade se volvió viral en Twitter luego de sostener una acalorada entrevista con Mávila Huertas para Canal N. La periodista puso en aprietos al presidente de la Comisión de Constitución del Congreso al consultarle sobre la inmunidad parlamentaria, que fue aprobada hace unos días en medio de la polémica.

La cuenta de Twitter ‘Hurgar en la Memoria’ compiló la conversación en seis partes, en muchas de las cuales el congresista se queda sin palabras para contestar a los cuestionamientos de la conductora.

En un primer momento, Omar Chehade hace referencia al ‘blindaje’ de Pedro Chávarry para culpar al gobierno, aunque Mávila Huertas le recuerda que quienes blindaron al ex fiscal de la Nación fueron los propios congresistas.

En un segundo clip, el presidente de la comisión de Constitución se queda sin palabras cuando la periodista le pregunta por la ‘igualidad ante la ley’ que pregona respecto a la inmunidad, que ahora incluyó a los ministros y al Presidente de la República.

“Si no hay desigualdad... ¿por qué ustedes son los únicos que no están sujetos a mandato imperativo ni a la interpelación? No son responsables ante autoridad y órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten y por las acciones legislativas de la representación, de fiscalización, de control político....”, dijo al leer lo aprobado en el Congreso el fin de semana. “Todos los demás sí pierden ¿y ustedes?”, agregó.

En otra parte de la entrevista, Mávila Huertas evidenció que Omar Chehade no entendía la diferencia entre las figuras de inmunidad y antejuicio, al consultarle si el Presidente de la República cuenta con inmunidad.

La conversación se tornó aún más tensa cuando la periodista le recordó el escándalo de Las Brujas de Cachiche y cómo logró evadir a la justicia gracias a su inmunidad como vicepresidente de la República. “Eso no tiene nada que ver, es un golpe bajo. No me escudé en la inmunidad. El caso fue archivado, no solamente en el Congreso, sino a través del fiscal de la Nación porque no hubo nada”, dijo el parlamentario sin querer transladar ese hecho a la actualidad.

Finalmente, Omar Chehade argumentó que ‘no escuchaba bien’ a su entrevistadora cuando esta le dijo que había asegurado que el presidente tenía inmunidad, cuando no lo dice la Constitución. “Ese debe ser el problema, que no nos ha escuchado bien, muchas gracias congresista”, dice antes de terminar la entrevista.