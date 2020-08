La congresista Cecilia García (Podemos Perú) negó haber sido detenida por la Policía Nacional durante un plantón a favor de la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) realizado frente a la sede del Parlamento.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, la parlamentaría detalló que la movilización de cerca de diez personas pasó por su oficina y por ello decidió salir del Palacio Legislativo para conversar con ellos.

“Estoy en mi despacho, no he sido arrestada como han mencionado. Es verdad que yo he ido en el portatropas con mis hermanos”, expresó al señalar que los efectivos del orden agredieron a uno de los jubilados y se llevaron detenidos a los demás.

“Tenía una cicatriz porque recién ha sido operado. Le dan un ‘varazo’ en la cicatriz y empieza a sangrar […] Los policías me botan a mí y lo suben al señor al portatropas. Para no dejarlo solo, decidí subirme”, afirmó.

“No es que de pronto me hayan detenido y me hayan llevado, en lo absoluto. Me subí al portatropas y como éste empezó a caminar no me iban a bajar por allí. Les dije: ‘Los voy a acompañar porque el señor tiene una herida, le han tirado un varazo y me quiero asegurar de que cuando llegue a la comisaría, reciba atención’. Eso es todo”, añadió.

La parlamentaria también mostró huellas de los golpes que recibió por parte de los efectivos del orden y cuestionó la actitud policial frente a los jubilados.

Finalmente, Cecilia García refirió que los detenidos ya fueron liberados y mostró su confianza en que el Congreso apruebe la devolución de los aportes de la ONP.