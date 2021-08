Diversas organizaciones civiles, como la Asociación Civil Transparencia, así como Manuela Ramos y Flora Tristán, se pronunciaron esta mañana para rechazar la agresión que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) denunció haber sufrido por parte del primer ministro, Guido Bellido, y para exigir que estos hechos sean investigados en el Poder Legislativo.

“Transparencia considera muy grave la denuncia hecha por la congresista Patricia Chirinos, quien señala haber sido agredida verbalmente, con una frase de contenido misógino, por el congresista Guido Bellido. Exhortamos al Congreso a investigar dichos hechos a la brevedad”, señaló Transparencia por redes sociales.

Transparencia considera muy grave la denuncia hecha por la congresista Patricia Chirinos, quien señala haber sido agredida verbalmente, con una frase de contenido misógino, por el congresista Guido Bellido. Exhortamos al Congreso a investigar dichos hechos a la brevedad. — Transparencia Perú (@ACTransparencia) August 31, 2021

Horas antes, la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, aseguró.

En redes sociales, también se pronunciaron las organizaciones Manuela Ramos y Flora Tristán, en solidaridad con la parlamentaria.

“Ante la denuncia en un medio de comunicación de la congresista Patricia Chirinos, expresamos nuestra solidaridad y demandamos investigación”, señalaron.

Los institutos Manuela Ramos y Flora Tristán piden investigar denuncia contra Guido Bellido.

VIDEO RECOMENDADO

Descubre en este video cuatro tips básicos que debes saber para mejorar tus operaciones bancarias. (Fuente: Latina TV)