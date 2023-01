Miles de manifestantes han comenzado a llegar a la capital desde distintas partes del país para lo que se ha denominado la ‘Toma de Lima’ o la ‘Marcha de los 4 Suyos’, que forman parte del gran paro nacional anunciado para este 19 de enero, el cual se efectuará en diversos puntos del Perú, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, entre otras demandas, como la liberación del expresidente Pedro Castillo. ¿Cuáles son las regiones que acatarán estas medidas?

Según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hay un total de 96 puntos de tránsito interrumpido en el país por el bloqueo de carreteras. La mayoría de ellos se concentra en La Libertad, Cusco, Puno, Tacna, Arequipa, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, San Martín y Madre de Dios, regiones que han confirmado su presencia en la ‘Toma de Lima’. Esto es lo que se sabe de cada una de ellas:

CAJAMARCA

Más de 5 provincias han anunciado que se sumarán al paro nacional del 19 de enero 2023. En el caso de Cajamarca . Aladino Burga, presidente de la Federación Provincial de Rondas de Chota, confirmó que se acordó por unanimidad ser parte de las movilizaciones. Asimismo, desde la capital de esta región hay muchos que ya salieron hacia Lima en las últimas horas para participar de la ‘Marcha de los 4 Suyos’

AREQUIPA

El integrante del Comité de Lucha de Arequipa Jorge del Carpio Lazo precisó que las marchas de protesta se realizarán a las 9 a. m. y a las 4 p. m.. Las concentraciones serán en la plaza España del Cercado de la ciudad. Varias zonas de ingreso a la ciudad como el kilómetro 49, en el Cono Norte, se encuentran bloqueadas. En tanto, el representante del Frente de Defensa y Desarrollo del Cono Norte, Felipe Domínguez Chávez, indicó que algunos dirigentes de Arequipa ya viajaron a Lima.

HUANCAYO

Sindicalistas de Huancayo confirmaron su participación en esta protesta, sin embargo, los comerciantes de esta región anunciaron que no acatarán la medida. “No vamos a acatar el paro, no nos pueden quitar el derecho al trabajo y si vienen por el mercado no van a ser bien recibidos nos vamos a defender”, señaló la presidenta del mercado Modelo de Huancayo, María Córdova.

LAMBAYEQUE

Más de 70 organizaciones de la sociedad civil anunciaron su participación en el paro nacional de este 19 de enero, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, según informó el secretario de Defensa de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) de Lambayeque, Wilmer Antón Mayanga. la movilización comenzará en el Parque Obrero de Chiclayo desde las 9 a. m. 27 personas de la Federación Unificada de Trabajadores de Salud (Fenutssa) ya llegaron a Lima. Además, un bus con 40 ciudadanos están en camino.

PUNO

Centenares de ciudadanos partieron hacia Lima en buses como parte de las protestas que se realizarán el 19 de enero, desde diversas zonas como Juliaca, donde se realizaron violentos enfrentamientos que dejaron varias muertes, o Sandia y también embarcó una comunidad aimara. en Puno también continuarán las movilizaciones, a pesar del toque de queda impuesto.

HUANCAYO

El Comando Unitario de Lucha Regional, Junín, anunció un paro de 24 horas en esta región para el 19 de enero. “Este Gobierno es insostenible por el asesinato de menores de edad, médicos y ciudadanos que solo protestaban. En esta asamblea se acordó acatar, como medida preventiva, el paro de 24 horas este jueves 19 de enero”, manifestó el secretario de organización del Frente de Defensa y Desarrollo de la región Junín, Luis Alberto Ortiz Soberanes.

Cusco, Apurímac, Ayacucho y la Libertad son regiones que también acatarán el paro y tienen ciudadanos en camino o ya en la capital para la ‘Marcha de los 4 Suyos’.

Policía intensifica resguardo en el ingreso a Lima

CARRETERAS BLOQUEADAS

De acuerdo al Mapa Interactivo de la Sutrán, las regiones involucradas son: Apurímac, Cusco, Puno - la más afectada- Madre de Dios, Amazonas, Arequipa, Tacna, San Martín, Cajamarca y Ayacucho.

Entre las carreteras con tramos interrumpidos figuran la Longitudinal de la Sierra Sur, Longitudinal de la Costa Sur - en el sector de La Joya, en Arequipa; Manseriche-El Milagro; San Martín-Mariscal Cáceres-Campanilla; Quinua - Quillabamba - Cusco; Calapuja - Macusani - Lechemayo; Tacna - Alto de la Alianza; Madre de Dios- Tahuamanu-Iberia; y Nasca -Puquio -Abancay; entre otras.

