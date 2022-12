Juan Burgos y Pasión Dávila se pelearon en vivo durante la sesión extraordinaria del Congreso el domingo 11 de diciembre. Ambos fueron separados por sus colegas. Recientemente, el representante de Perú Libre dio una conferencia de prensa para hablar sobre el golpe que dio por la espalda.

Durante la rueda, justificó su agresión al congresista de los no agrupados. “ Ese golpe puede ser mal ejemplo, está bien, y el maltrato psicológico y verbal que recibí no contamos, nos saben desde cuándo me maltratan. Yo también tengo corazón y tengo sentimientos. No pueden abusar del rostro que tengo, de mi humildad. Me mentaron la madre, me llamaron terrorista, del Movadef, ¿eso soy yo?”, señaló.

“Pido perdón a mi pueblo, fue una acción de rebeldía . Están queriendo sacarme, no quieren verme. Que me saquen si quieren, que me destituyan, no tengo inconveniente”, agregó.

Pasión Dávila lanza desafortunado comentario a periodista

Asimismo, vivió un momento incómodo con un periodista. “Le pregunto y cuando habla del pueblo, ¿es que vengan a incendiar la ciudad? Y ahora culpa al Congreso. Si no le gusta el Congreso, retírese congresista, hágase respetar y retírese y vaya a las manifestaciones ”, dijo el reportero.

“ Usted a mi altura no es nada, a ti nunca te ha elegido nadie, yo sí soy elegido por el pueblo, en esa consecuencia yo estaré al lado de mi pueblo hasta el final. Jamás en la vida voy a retroceder, yo me debo a ellos”, contestó el congresista.