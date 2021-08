INDIGNACIÓN POR FRASE MACHISTA. Un nuevo terremoto se ha generado en el gobierno de Pedro Castillo luego que la congresista y tercera vicepresidenta del Legislativo, Patricia Chirinos, acusara al premier Guido Bellido por agredirla verbalmente con una frase sexista.

Las declaraciones de la parlamentaria han generado nuevamente la inestabilidad en el Gabinete Ministerial, pese a que en estos últimos días ya se venía especulando de algunos cambios en diversas carteras. ¿Será el detonante para renovar por completo a los ministros, incluso al premier?

Durante una entrevista en RPP, Patricia Chirinos reveló que tuvo un intercambio de palabras con el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, cuando se estaba instalando la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

La parlamentaria había acudido al recinto legislativo para pedir que se le conceda la oficina que usó su fallecido padre dentro del Congreso.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró.

Patricia Chirinos aseguró que el presidente Pedro Castillo le pidió disculpas por la frase de Guido Bellido. (RPP TV)

En esa línea, Chirinos aseguró que durante la conversación se encontraban también José Jerí, vocero de Somos Perú, Jaime Quinto de Perú Libre y Enrique Wong.

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, precisó.

La denuncia de agresión verbal hacia la congresista ha generado la indignación de los peruanos, quienes han condenado y criticado el accionar de Guido Bellido.

GUIDO BELLIDO NIEGA ACUSACIONES DE CHIRINOS

El presidente del Consejo de Ministros se pronunció tras las acusaciones de la congresista Patricia Chirinos y aclaró que su afirmación es difamatoria. Guido Bellido remarcó que la denuncia es falsa y que no ayuda a tener un clima de diálogo desde la PCM.

“Por ello suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, escribió Bellido Ugarte desde su cuenta de Twitter.

Guido Bellido rechazó haber agredido a Patricia Chirinos.

Además, el titular del Consejo de Ministros aseguró que la violencia de género es una lucha constante que tiene como premier. “Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. ¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha”, agregó.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO SOBRE DENUNCIA DE CHIRINOS?

La tercera vicepresidenta del Legislativo, Patricia Chirinos, reveló en RPP que la denuncia de agresión por parte de Guido Bellido le hizo llegar al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Pero qué dijo el mandatario?

Según la congresista, el jefe de Estado le mostró su apoyo y también le pidió disculpas. “Me dijo me voy a encargar, me pidió disculpas y yo le dije lo disculpo a usted, pero a él no”, sostuvo.

JAIME QUITO SOBRE ACUSACIÓN DE CHIRINOS A BELLIDO

El congresista Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, aseguró no recordar si es que se produjo la agresión que Patricia Chirinos (Avanza País) denunció por parte de Guido Bellido antes del 28 de julio, cuando todavía estaba operando la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva.

“[¿La agresión ocurrió delante suyo?] Le soy sincero, no recuerdo porque lo que veía es que estaban bromeando entre los congresistas ahí y a mí me venían a presionar por oficinas. Estaba muy preocupado en ese tema”, señaló a una radio local.