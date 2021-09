ESTUVO ENTERADO Gran indignación ha generado la confesión de la congresista Patricia Chirinos, quien reveló que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la agredió verbalmente con una frase sexista. La legisladora confesó que el presidente sabía de esta denuncia.

Durante una entrevista a RPP, la también tercera vicepresidenta del Legislativo denunció que el premier Bellido Ugarte le dijo “Ahora solo falta que te violen” cuando mantenían una reunión mientras se estaba instalando la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró.

Patricia Chirinos aseguró que el presidente Pedro Castillo le pidió disculpas por la frase de Guido Bellido. (RPP TV)

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, precisó.

La parlamentaria reveló que algunos de sus colegas fueron testigos de lo dicho por Guido Bellido. Entre los presentes habrían estado José Jerí, vocero de Somos Perú, Jaime Quinto de Perú Libre y Enrique Wong.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO TRAS DENUNCIA CONTRA BELLIDO?

La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, también contó que este suceso se lo hizo llegar al presidente Pedro Castillo, quien le ofreció su rotundo respaldo y le pidió disculpas.

“Yo se lo he comentado directamente al presidente de la República cuando él visitó a la Mesa Directiva, cuando quería la Comisión de Educación. El presidente Castillo me pidió disculpas y me dijo ‘Me voy a encargar’ y yo le respondí ‘Lo disculpo a usted, pero a él no’”, remarcó.