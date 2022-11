Por: Oscar Torres

Algunas voces alertan que el gobierno pretende cerrar el Congreso. El primer ministro Aníbal Torres presentó cuestión de confianza. La misión de la OEA llega a la capital. Por tal motivo, Trome conversó con la destacada periodista Patricia del Río, quien aclara el panorama.

Patricia, en febrero dijiste que si Castillo no renunciaba la gente lo iba a sacar. ¿Cuál es tu reflexión en este momento?

Creo que las personas sienten que si lo sacan no va a haber nada mejor y por lo tanto no se mueven.

La semana pasada Carlos Basombrío comentó que este era un gobierno de ladrones, ¿compartes esa opinión?

Creo que es un gobierno de ladrones, pero también un Congreso de ladrones y, en general, una clase política principalmente de ladrones.

Diversos analistas sostienen que la política se ha ido degradando y se está normalizando la corrupción. ¿Por qué crees que pasa esto?

Porque muchos de los que están ahí se han encargado de alejar a los decentes de la política y, por lo tanto, se quedan los delincuentes.

Tú eres una periodista de experiencia. ¿Cómo crees que va a terminar esta ‘pechada’ del gobierno al Congreso?

No va a terminar. Están felices ‘pechándose’ y esto es un show. Lo hacen para que el Congreso no vaque a Castillo y que Castillo no cierre el Congreso.

Pero se dice que la intención es cerrar el Parlamento y después ir por los medios de comunicación y la Fiscalía para tener el control total. ¿Es posible ese escenario?

¿Para qué cerraría el Congreso que le es más funcional a sus intereses? ¿Cuál sería la táctica ahí?

¿Tú crees que las Fuerzas Armadas respalden un ‘golpe’ de Castillo?

De ninguna manera, no tiene la anuencia de las Fuerzas Armadas. Eso me parece un mito.

‘USAN A LOS POBRES PARA DELINQUIR’

¿Qué es lo peor que has visto de este gobierno?

El uso de los pobres como escudo para delinquir.

Algunos hablan de vacancia, suspensión del presidente, adelanto de elecciones e incluso unos pocos que el presidente termine su mandato. ¿Tú cómo la ves?

Yo veo que el presidente no se puede sostener en un gobierno porque no tiene la capacidad moral, pero no veo a nadie que, teniendo herramientas legales, como el Congreso, esté dispuesto a sacarlo.

Castillo tiene graves acusaciones de la Fiscalía sobre su entorno familiar, amical, ministros fugados. ¿Por qué crees que no sale más gente a protestar?

Porque creen que lo que venga no va a ser mejor y sienten, además, que probablemente no van a ser escuchados.

ANÍBAL Y LOS NIÑOS

¿A qué apunta el mensaje de Aníbal Torres hablando sobre los blancos, los cholos, los niños de San Isidro y de Miraflores?

Al victimismo, da vergüenza escucharlo decir ‘yo quiero a todos los niños’, entonces deja de enfrentar a los peruanos.

Aparentemente la victimización de Castillo como el ‘pobre campesino’ al que no dejan gobernar le funciona, ¿es así?

Es así, pero no por mérito de Castillo si no por demérito de un país que ha permitido que haya demasiados pobres y gente marginada.

¿Crees que la presencia de la misión de la OEA va a significar algo importante o es solo protocolar?

Siempre la OEA es muy protocolar, salvo que haya un problema enorme y concreto como, no sé, un fraude de elecciones.

Te pongo un escenario. Si el gobierno cierra el Congreso, ¿la calle lo va a respaldar?

De ninguna manera.

MONTESINOS

Si Montesinos compraba a los congresistas con dinero en efectivo, ¿es algo similar a lo que se hace ahora con los llamados ‘Niños’?

Sí, solo que antes con videos.

¿Qué te parece el papel que está jugando el general José Williams en la presidencia del Congreso?

Creo que el problema es que las individualidades en el Congreso, por más que sean positivas, se pierden en una colectividad nefasta.

Algunos analistas sostienen que no hay un buen líder en la oposición que mueva a las masas, ¿es verdad?

Absolutamente, ¿encontraste a alguno?

Desde el gobierno se ataca con frecuencia a la prensa e incluso ha surgido una ‘prensa alternativa’. ¿Qué rol deben jugar los medios de comunicación en esta coyuntura?

Hacer nuestro trabajo y no atacarnos entre nosotros. No solo el gobierno ataca a la prensa. Hay prensa que ataca a otra prensa. En este contexto es fatal.

FISCAL PATRICIA BENAVIDES

¿Apoyas la labor de la fiscal Patricia Benavides?

Me parece que está haciendo su trabajo, pero eso no la exime de responder a las cosas que tiene que responder.

Un reportaje de ‘Cuarto Poder’ reveló que la ministra Betssy Chávez dio trabajo al papá y a los hermanos de su pareja y no pasa nada…

Pasa algo peor, la ministra Betssy Chávez sale a amenazar a gritos a la fiscal de la Nación. Ojalá pasara algo distinto.

Aníbal Torres dice que la derecha gobernó 200 años y destruyó el país. ¿Qué opinas de esa afirmación?

No es un tema de derechas e izquierdas. Es una clase política independientemente de cuál es la bandera con la que ha llegado al poder. Al final se ha servido de él.

La economía crece muy poco, hay falta de empleo y los bolsillos de los peruanos ya son golpeados. ¿Cómo percibes el sentir popular?

La gente está harta, harta, harta, y hace lo que sabemos hacer los peruanos: se encierra, chambea para su familia y sale adelante sin mirar a los costados.

Tu olfato periodístico qué te dice, ¿cómo va a terminar esta crisis política?

(Sonríe) No me dice nada mi olfato periodístico porque no va a terminar, no le veo un fin próximo.

¿Castillo llega al 2026?

En todo caso no sale mañana.

¿El profesor es un ‘golpista’?

No, Castillo es un pésimo presidente y corrupto.

Gracias Patricia, Dios ayude a nuestro Perú y ojalá se acabe esta pesadilla…

Ojalá, gracias a ti.