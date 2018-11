Patricia del Río: ‘Alan García está desesperado y perdiendo los papeles' | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

POR: ÓSCAR TORRES



Es una referente en el periodismo peruano. Imparcial y combativa. Figura del emblemático ‘Ampliación de Noticias’ de Radio Programas del Perú (RPP) y, tras los escándalos políticos, era preciso conocer su opinión. Trome conversó con Patricia del Río, quien nos da a conocer sus puntos de vista.



Patricia, la coyuntura política está crispada, demasiado movida. ¿Te parece bien que la Fiscalía haya pedido el impedimento de salida del país de Alan García?

No soy nadie para decir si está bien o mal, pero sí confío en que el fiscal está tomando las medidas que considera pertinentes para salvar su investigación. Si para eso Alan García se tiene que quedar en el Perú, pues que se quede.



IDL-Reporteros ha revelado que el líder aprista recibió 100 mil dólares de Odebrecht a través de un estudio de abogados testaferro. ¿Qué opinas?

Me parece que se están juntando cada vez más indicios de que, probablemente, el señor García haya podido recibir plata de la famosa Caja 2 de Odebrecht. ¿Que eso esté probado? No, pero hay indicios para seguir esa línea de investigación. Me parece absolutamente claro.



¿Qué significa que García llame ‘imbéciles’ a quienes sacan informaciones sobre él?

Significa que está totalmente desesperado. Que por primera vez en mi vida lo veo perdiendo totalmente los papeles y que no tiene conciencia de que debe responder a la población con serenidad y a la Justicia, con honestidad.

METRO DE LIMA



El fiscal José Domingo Pérez está siguiendo la ruta de los 24 millones de dólares que se pagaron por presuntos sobornos y coimas para obtener la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. ¿Crees que se lleguen a revelar muchas más cosas?

Es difícil saber cuánto se puede escarbar y cuánto dinero se ha escondido, pero creo que hay bastantes indicios para pensar que los involucrados en esa coima son muchos más de los que nos quieren hacer creer.



Alan ha hablado de un ‘golpe’ y también ha señalado que hay ‘persecución política’ contra él. ¿Consideras que eso es parte de una estrategia?

Totalmente, porque si existe persecución política tendríamos que pensar que el juez Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez odian a todos los políticos. Lo cierto es que se han metido con todos, de cualquier pelaje político y es difícil hablar de golpe con un presidente que ni siquiera tiene una bancada en el Congreso. ¿Cuál es el poder que está copando? Si ni siquiera tiene representantes en el Congreso, ¿no?



PRISIÓN PREVENTIVA



A tu criterio, ¿se justifica la prisión preventiva de Keiko Fujimori?

A mi criterio no se justifica la prisión preventiva de nadie. Que pruebe que se va a quedar en el país para enfrentar una investigación.



¿Y en el caso específico de Keiko?

Yo creo que el temor del fiscal es que haya interferencia en la investigación, pero sí creo que, en general, en el Perú se está haciendo un uso y abuso de la prisión preventiva.

(USI) Patricia del Río cree que el futuro de Alan García ya terminó. (Fotos: César Campos)

Con lo revelado por el sobrino de Jaime Yoshiyama, ¿crees que se cierra el círculo de los aportantes fantasmas?



No, yo creo que hay muchos más. Se cierra cierto círculo de los aportantes fantasmas.



De acuerdo a lo que se viene conociendo, la corrupta Odebrecht coimeó a casi toda la clase política peruana. ¿Eso qué sensación te deja?

Decía Juan de la Puente que hemos estado viviendo en una plutocracia, es decir, en una democracia donde lo que vale es el dinero y en este caso, además, el dinero obtenido de manera corrupta... Necesitamos nuevos políticos.



Keiko y Alan son dos de los personajes políticos más importantes en los últimos años en el Perú. ¿Cómo analizas el momento que viven?

Terminó una época. Para Alan, clarísimamente. Se acabó su futuro político. Y si su 5 % de las elecciones anteriores no se lo demostraron, le falta lectura de la realidad. Keiko no murió como política, porque puede intentar más adelante, es una mujer joven, pero para ella se terminó una manera de hacer política.



¿Crees que en el caso de Toledo, el tema de las coimas está bien sustentado?

Sustentadísimo.



Si Keiko está presa y los casos de Ollanta y Nadine son similares, ¿por qué están libres?

Estuvieron presos.



Pero no 36 meses...

Digamos que se iban para mucho más tiempo. A ver, Nadine y Ollanta están libres porque el Tribunal Constitucional consideró que la prisión era un exceso. Creo que Keiko tiene que pasar por el mismo camino para probar que en su caso también hay un exceso y considero que la resolución con respecto a ella debería ser la misma.

Sobre el juez Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez, ¿te parece que están realizando un buen trabajo?

Me parece que el fiscal José Domingo Pérez tiene una pasión por su trabajo absolutamente admirable, más allá de que los tipos legales que quiera aplicar sean los correctos o no, eso lo verá el juez. Me parece que al juez Concepción Carhuancho se le pasa la mano con la prisión preventiva, pero es una persona independiente.



CHÁVARRY



¿Cuál es tu opinión sobre el fiscal Chávarry? ¿Consideras que debe dar un paso al costado?

Creo que en este punto ya no es importante si Chávarry es culpable o no de lo que se le acusa. Es una persona inapropiada para el cargo y por eso se tiene que ir.



¿Te parece que sus vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ lo descalifican para ser líder del Ministerio Público?

Creo que lo descalifica eso, lo descalifica su relación negada con César Hinostroza, lo descalifica el hecho de usar su puesto para amedrentar al presidente de la república o a cualquiera que le quiera dar la contra. Lo descalifica prácticamente todo lo que está haciendo últimamente.



Los fujimoristas aseguran que los denominados ‘caviares’ pretenden sacar a Chávarry para proteger a PPK y Villarán...

PPK y Villarán están fregados y nadie los está protegiendo. PPK no puede salir del país y tiene todo embargado, y estoy segura de que más temprano que tarde va a enfrentar un caso complicado y Villarán está hasta el cuello. Lo único que pasa es que no está presa, pero eso no quiere decir que está libre de irse a la cárcel y probablemente sea la que se vaya a la cárcel más rápido ¡ah!, ya que el tema de la recepción de dinero se hizo cuando ella estaba en funciones (de alcaldesa de Lima).

Patricia del Río habló con nosotros de todo. (A. Paredes) Patricia del Río está segura que el presidente Vizcarra terminará su mandato. (USI) Patricia del Río



VIZCARRA



¿Qué opinas de la gestión que viene realizando el presidente Vizcarra?

Creo que Vizcarra ha cerrado una primera etapa inteligente. Se posicionó, logró ponerse del lado de la lucha contra la corrupción. Se ha ubicado en el lado correcto, por eso la población lo ve con buenos ojos, pero no basta. Eso estuvo bueno para empezar. Ahora se necesita que el Ejecutivo, como tal, haga lo que al Ejecutivo le toca: obras, ocuparse de la salud, la anemia, la educación...



Hoy, ¿no lo está haciendo?

No sé si no lo está haciendo o el trabajo no está siendo visto, pero eso es lo que queremos ver.



¿Crees que terminará su mandato?

Estoy segura de que sí. Hace tres meses te hubiera dicho no sé. Hoy estoy casi segura de que sí.



¿El próximo gobernante del Perú será un nuevo rostro alejado del ‘establishment’ actual?

El próximo gobernante del Perú puede ser un cuy (risas). Ya no digamos cuy, porque te remite a PPK, no sé, una ardilla del parque. O sea, en este país puede pasar cualquier cosa.



Al margen de la política, con todo lo que se ve en el país respecto a violaciones o sicariato, se está demostrando que la sociedad está enferma. ¿Qué comentario te merece?



Me parece que si un congresista le mete la mano a una persona en un avión y el Congreso no está dispuesto a sancionarlo inmediatamente, vivimos en un país mucho más que enfermo. Vivimos en un país que ya empieza, a las mujeres, a asquearnos y disculpen el término tan fuerte.



Gracias, Patty...

Gracias a ti.