Patricia del Río alerta por situación en Chile, pide a Vizcarra mejorar sistemas de salud y educación | ENTREVISTA

POR: OSCAR TORRES



Ha pasado casi un mes de la disolución del Congreso y continúa la crisis política. También las investigaciones en el caso Odebrecht. Siguen apareciendo más indicios de corrupción de expresidentes. Por tal motivo, Trome conversó con la periodistaPatricia del Río , quien nos da a conocer sus puntos de vista.

Patricia, algunos periodistas y analistas consideran que Vizcarra ha dado un golpe de Estado. ¿Cuál es tu posición?

No se puede hablar de golpe de Estado y creo que es el Tribunal Constitucional el que tiene que determinar la legitimidad constitucional del acto del presidente Vizcarra.



Si condenamos el 5 de abril de Fujimori en el 92, ¿por qué no el 30 de setiembre de Vizcarra?

Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Fujimori no siguió ninguna de las reglas planteadas y, además, se voló todo el Estado.



Fernando Rospigliosi dice, por ejemplo, que el presidente no tiene ningún contrapeso político, incluso maneja la Fiscalía. ¿Lo crees así?

No, creo que la Fiscalía trabaja de manera bastante independiente. En este momento sí se necesita elegir un Congreso rápido para que tenga el contrapeso político que se necesita.

(Entrevista Patricia del Río/ Video: Trome)

INEFICIENTE



¿Cómo calificarías a este gobierno de Vizcarra? Porque Juan Carlos Tafur me dijo que era muy mediocre y no tenía nada bueno que mostrarle al país...

Ineficiente.



¿Keiko es la principal culpable de esta crisis política que estamos viviendo?

No, en absoluto. Los culpables son toda la clase política.



¿No te parece que el presidente está presionando al Jurado Nacional de Elecciones para decidir quiénes pueden postular o no?

Me parece que el Jurado Nacional de Elecciones no está tomando las decisiones que debe tomar para esclarecer el panorama. Eso no tiene nada que ver con el presidente. Y creo que a mucha gente le está faltando eso que ponen las gallinas para tomar decisiones.

¿Por qué tendría que ser mejor este Congreso que vamos a elegir en el 2020 si, por ejemplo, Juan Sotomayor, que tiene 150 denuncias en el Callao, lidera una lista?

El Congreso no va a mejorar porque cambiemos gente de un mes a otro. El Congreso va a mejorar cuando las personas que tienen un verdadero interés por su país se animen a participar en política.



ANGURRIENTOS



Tú tienes muchos años en el periodismo. A tu criterio, ¿cuál es la gran desgracia de los políticos en el Perú?

Su angurrientismo, su personalismo, su mirarse el ombligo y creer que están ahí para satisfacer sus intereses personales y partidarios.



¿No te parece triste y penoso que la mayoría de presidentes hayan sido coimeados por la corrupta Odebrecht?

Me parece vergonzoso y casi inhumano que haya gente dispuesta a robarse la plata que podría salvarle la vida a un niño o podría servir para hacer un colegio o un puente.

¿Crees en lo que ha dicho Luis Nava respecto a que Alan García recibía plata en loncheras?

(Risas) La propina la habrá recibido en loncheras. Creo que en realidad los niveles de corrupción del gobierno aprista y de los otros gobiernos no entraban en una lonchera.



Hildebrandt sostiene que el líder aprista se suicidó para no ir a la cárcel, ¿piensas lo mismo?

Es muy difícil saber por qué alguien se suicidó, pero creo que Alan García claramente no estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos.



Tú entrevistas a políticos casi todos los días, ¿te irrita cuando una persona como Rosa Bartra miente sobre un tema importante para el país?

Me irrita cuando cualquier político miente, porque están puestos ahí para trabajar por el ciudadano, y usar la plata del ciudadano no solo para su propio beneficio, sino para engañarlo, es totalmente inmoral.

¿Cuándo te das cuenta de que un político miente?

(Sonríe) Suele ser obvio. En el caso de Rosa Bartra, por ponerte un ejemplo, era como que alguien te tratara de decir que la luna era verde. Creo que ha quedado ampliamente demostrado que la señora estaba mintiendo.



¿Consideras que son ciertas las denuncias de la Fiscalía contra Luciana León y sus vínculos con ‘Los Intocables Ediles’ de La Victoria?

Creo que, en estos momentos, todo lo que está haciendo la Fiscalía tiene una base de solvencia importante.



¿Qué te parece lo que está viviendo Toledo en Estados Unidos?

Un calvario merecido, pero que todavía no constituye el castigo que debe tener por lo que le ha hecho al Perú. Es el preámbulo del castigo que le toca.

PERIODISTAS Y POLÍTICOS



¿A lo largo de tu carrera te has sentido identificada con un partido o presidente, o has apoyado por lo bajo a alguna candidatura?

Jamás en mi vida.



¿Cuál debe ser la posición de un periodista independiente frente a un gobierno o en una coyuntura electoral?

Los periodistas podemos tener afinidades con determinadas ideas que tienen que ver con cómo manejar la sociedad, el mundo. Eso no te tiene porque hacer partidista y, si tus ideas coinciden más con determinados grupos que con otros es parte de la vida, pero a la hora que estás sentado y tienes un entrevistado frente a ti, te tiene que importar un pepino el color de ese entrevistado. Tú solo debes hacer la pregunta que tienes que hacer.



¿Te parece Verónika Mendoza una buena alternativa? ¿Crees que la izquierda merece una oportunidad para gobernar?

La izquierda inteligente y moderna no se merecía a Verónika Mendoza y las mujeres del Perú no nos merecemos a Verónika Mendoza por haber claudicado a los valores de defensa de los derechos de la mujer y de las minorías del movimiento LGTB.

Algunos fujimoristas están pidiendo que Martha Chávez vuelva al Congreso, ¿qué opinas de ella?

Opino que es una política que tiene muchísima experiencia, que tiene ideas muy claras que puede que no nos gusten, pero me parece que sí tiene una virtud que me gustaría que tuvieran otros políticos. Es consecuente y es predecible. Si con eso vamos a tener que lidiar, prefiero lidiar con eso que con la hipocresía, por ejemplo.



FISCALES



¿Respaldas la labor de los fiscales Vela y Pérez?

Respaldo la labor de todo el Equipo Lava Jato. Creo que el fiscal Vela lleva muy bien el trabajo que tiene por delante. El fiscal Pérez es una persona que, me parece, a veces comete errores, pero que el fin que están persiguiendo es fundamental para el futuro de nuestro país.



¿Keiko es una presa política, como sostienen los fujimoristas?

Keiko es una persona que está respondiendo por actos irregulares sobre lo que ocurrió con su campaña política y está presa de pronto, tal vez de manera exagerada, pero política no.

¿Qué te parece la posición que ha asumido Pedro Olaechea frente al gobierno?

Creo que Pedro Olaechea no entendió desde que asumió la presidencia del Congreso cuál debió ser su rol. Trató de ser de componedor y terminó siendo un intrigante.



¿Qué debe hacer Vizcarra para garantizar la gobernabilidad del país?

Trabajar, por amor a Dios. Trabajar, gastar toda esa plata que está ahí. Hacer que las cosas funcionen, que la salud mejore, que la educación mejore. Hay plata. Nadie la ejecuta.



¿Crees que existe la posibilidad de que un antisistema llegue al gobierno en el 2021?

Creo que hay más posibilidades de que la gente salga disparada a pegar de gritos, como en Chile, y eso puede traer como consecuencia cualquier cosa. La gente no se cree representada por los políticos que hay; por lo tanto, todas las opciones están abiertas. Incluso las opciones para un antisistema.

¿Qué lecciones debemos sacar de lo que está pasando en Chile?

(Suspira) Que no podemos cerrar los ojos. Tenemos todas las señales que tuvo Chile al frente y tratar de creer que la gente que rompe un tubo en la selva o que sale a protestar en una comunidad, lo hace porque está azuzada por alguien más, es una ingenuidad. Esa gente está harta de vivir de forma infrahumana.



¿Por qué ya no tienes Twitter?

Porque prefiero hacer un periodismo guiado por mis principios, por mi libertad, por mis convicciones, por la búsqueda de la verdad y no tratar de contentar a quienes no les gusta mi trabajo ni sentirme estúpidamente convencida por quienes sí les gusta.



Muchas gracias, Patricia, y ¿qué mensaje le darías a la gente?

El poder lo tenemos nosotros. Está en nuestras manos. Los políticos no son dueños de nada, mucho menos de nuestras vidas. Chile demostró que podemos hacer oír nuestra voz, pero creo que hay que hacerla oír antes de que la cosa explote.

PENSANDO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2021:



Salvador Del Solar...

Esperanza.



Julio Guzmán...

Improvisación.



Keiko Fujimori...

Pasado.



Kenji Fujimori...

(Risas) Chiste.

George Forsyth...

Le falta.



Antauro Humala...

Asesino.



César Acuña...

Mentiroso.