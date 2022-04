Un 67% de peruanos encuestados desaprueba la gestión de Pedro Castillo, presidente de la República, mientras que es respaldado solo por un 25%, según el último estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“Ahí no solo tiene que ver la aprobación del presidente y del gobierno sino el alto rechazo al Congreso. Nuestro país, es uno de los países que más tolera la disolución del Congreso, a nivel de Latinoamérica”, detalló Patricia Zárate Ardela, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, a Latina.

Además, la encuesta también revela que un 65% piensa que el mandatario Pedro Castillo no terminará su gobierno y un 25% que concluirá sus 5 años.

Pedro Castillo: 63% considera que dejará la Presidencia por su incapacidad para gobernar

El estudio del IEP detalla que un 63% de encuestados cree que el presidente Pedro Castillo no concluirá su mandato debido a su incapacidad para gobernar. Un 30% considera que no podrá cumplir con los 5 años debido a que no lo dejarán en el poder.

DATO: La encuesta se realizó con una muestra de 1206 entrevistados, margen de error +/-2.8, nivel de confianza 95% y representatividad 96.1%.

