El abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, reconoció que estuvo preso por terrorismo entre los años 1992 y 2004, tal y como se informó en un informe periodístico y terminó perdiendo los papeles en una entrevista cuando se le consultó si en 2011 firmó los planillones para inscribir como partido al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

“Yo no he sido, no soy, nunca he sido terrorista. Estuve preso como muchas personas inocentes que han sido incriminadas de manera falsa durante la dictadura de Fujimori Montesinos”, comenzó diciendo en una entrevista a Exitosa este 29 de diciembre.

En su defensa, el abogado alegó que esos años los cumplió como prisión preventivamente. “En dos instancias ese tema fue resuelto. Yo fui absuelto y gozo de la presunción de inocencia”, sostuvo en entrevista con la periodista Karina Novoa.

“Sería bueno que se investigue cómo era esas prisiones preventivas de largo tiempo”, agregó.

La entrevista se vio interrumpida luego de que la conductora le consultara por la firma que se encontró en un planillón para inscribir como partido político a Movadef. Wilfredo Robles levantó la voz para asegurar que así como ese planillón, ha firmado muchos otros incluso para el Apra. Tras insultar a la periodista que lo entrevistaba y perder los papeles, el abogado de Pedro Castillo se retiró del lugar.

“No estamos en tu casa donde gritas a tu marido, pues ¿Usted me ha invitado como abogado de Pedro Castillo o para tratar mi situación personal”, señaló tras levantarse de su asiento.

¿QUIÉN ES WILFREDO ROBLES?

Según informó Perú21, Wilfredo Robles Rivera fue detenido el 23 de julio de 1992 a la edad de 22 años, luego que otro intervenido, Jacinto Illanes Bautista, lo señalara como el encargado de entregarle cargas explosivas en el distrito de Santa Anita.

de acuerdo con la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), el abogado purgó prisión desde el 12 de noviembre de 1992 hasta el 31 de enero del 2004 por el delito de terrorismo.

Robles representó la defensa legal de Pedro Castillo en la audiencia de este 28 de diciembre, cuando la Corte Suprema evaluó la apelación que presentaron contra los 18 meses de prisión preventiva que fueron dictados en primera instancia en su contra.

